COVID-19 в мире. Заразились более 128,1 миллиона, умерли более 2,8 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 565 тысяч 306 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 128 миллионов 152 тысячи 416 человек. Больше всего зараженных в США (30 миллионов 393 тысячи 26), Бразилии (12 миллионов 658 тысяч 109), Индии (12 миллионов 95 тысяч 855), Франции (4 миллиона 646 тысяч 14), России (4 миллиона 486 тысяч 78), Великобритании (4 миллиона 355 тысяч 867), Италии (3 миллиона 561 тысяча 12), Турции (3 миллиона 277 тысяч 880), Испании (3 миллиона 275 тысяч 819), Германии (2 миллиона 818 тысяч 630) и Колумбии (2 миллиона 397 тысяч 731).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 72,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 274 тысячи 878 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 803 тысяч 9. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 291 человека. В том числе в США всего скончались 550 тысяч 955 человек, Бразилии — 317 тысяч 646, Мексике — 202 тысячи 633, Индии — 162 тысячи 114, Великобритании — 126 тысяч 912, Италии — 108 тысяч 879.

В Кыргызстане зарегистрировали 88 тысяч 374 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 295 тысяч 506, Узбекистане — 82 тысячи 682, Таджикистане — 13 тысяч 308.