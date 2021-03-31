В Бишкеке коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок. Об этом на брифинге сообщила заместитель главного врача ЦГСЭН Айнагуль Рыскулбекова.

По ее словам, за сутки в столице зарегистрировано 48 случаев, госпитализировано 14 человек.

«Из числа контактных вчера зарегистрирован восьмимесячный ребенок, у его сестры положительный анализ ПЦР. Ребенок был обследован после появления симптомов. Состояние удовлетворительное, он получает лечение дома», — отметила она.

Айнагуль Рыскулбекова напомнила, что усилен санитарно-эпидемиологический режим во всех организациях. «Наши медики проводят контроль, санитарно-просветительскую работу, как нужно защищаться, выполнять санитарно-эпидемиологические правила: ношение масок, соблюдение дистанции, обработка рук, проведение влажной уборки, проветривание помещения. Если каждый гражданин будет выполнять, думаю, роста не будет», — отметила она.