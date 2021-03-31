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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок

В Бишкеке коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок. Об этом на брифинге сообщила заместитель главного врача ЦГСЭН Айнагуль Рыскулбекова.

По ее словам, за сутки в столице зарегистрировано 48 случаев, госпитализировано 14 человек.

«Из числа контактных вчера зарегистрирован восьмимесячный ребенок, у его сестры положительный анализ ПЦР. Ребенок был обследован после появления симптомов. Состояние удовлетворительное, он получает лечение дома», — отметила она.

Айнагуль Рыскулбекова напомнила, что усилен санитарно-эпидемиологический режим во всех организациях. «Наши медики проводят контроль, санитарно-просветительскую работу, как нужно защищаться, выполнять санитарно-эпидемиологические правила: ношение масок, соблюдение дистанции, обработка рук, проведение влажной уборки, проветривание помещения. Если каждый гражданин будет выполнять, думаю, роста не будет», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188236/
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