В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 119 человек. Такие данные приводит Минздравсоцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 616 пациентов, в больницах — 503. В том числе 23 человека — в крайне тяжелом состоянии, 114 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 366 человек (или 72,7 процента) — оценивают как средней тяжести.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 86 человек. В Бишкеке выписаны 44 человека, Оше — 2, Чуйской области — 25, Ошской — 1, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 13.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 809 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.