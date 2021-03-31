10:09
USD 84.78
EUR 99.58
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 98 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 88 374

В Кыргызстане за сутки выявили еще 98 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 48 случаев, Оше — 1, Чуйской области — 36, Ошской — 1, Нарынской области — 1, Иссык-Кульской — 6, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 1.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 88 тысяч 374 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188211/
просмотров: 669
Версия для печати
Материалы по теме
Для зараженных COVID-19 свободны 150 коек в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 119 человек, 137 — в тяжелом состоянии
Третья волна COVID-19. Премьер-министра настораживает эпидситуация в Бишкеке
Третья волна COVID-19. В общественном транспорте Бишкека усилят проверки
Для зараженных COVID-19 свободны 144 койки в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 127,5 миллиона, умерли более 2,7 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 107 человек, 137 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и&nbsp;как проходила свадьба Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и как проходила свадьба
Ухудшение эпидемиологической ситуации: &laquo;Манас&raquo; отменяет некоторые авиарейсы Ухудшение эпидемиологической ситуации: «Манас» отменяет некоторые авиарейсы
Кыргызстанцы будут отдыхать 7&nbsp;апреля. Переносить выходной не&nbsp;будут Кыргызстанцы будут отдыхать 7 апреля. Переносить выходной не будут
Российская авиакомпания открывает чартеры в&nbsp;Бишкек. Узнай маршруты Российская авиакомпания открывает чартеры в Бишкек. Узнай маршруты
Бизнес
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
31 марта, среда
10:05
Для зараженных COVID-19 свободны 150 коек в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 150 коек в медучрежден...
09:58
На участке автодороги Мырза-Аке произошел камнепад. Проезд временно закрыт
09:44
Директорам школ и детсадов рассказали, как получить стимулирующие гранты мэрии
09:38
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
09:35
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек