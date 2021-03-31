Семейное насилие. Оправдательный приговор, вынесенный иностранцу, обжалован

Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный в отношении гражданина Южной Кореи, обвиненного в издевательствах над женой. Об этом 24.kg сообщил адвокат потерпевшей Рустам Абдурауфов.

По его словам, защита также подала апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд.

«Мы намерены добиваться обвинительного приговора», — сказал Рустам Абдурауфов.

Напомним, уголовное дело по факту истязаний милиция возбудила в 2018 году. Во время судебного разбирательства один из прокуроров отказался поддерживать обвинение. В итоге суд вынес оправдательный приговор.