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Общество

31 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Васильева, Тоголока Молдо, Правды, Киевской, переулок Майли-Сайский;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Жийделуу, Кыз-Сайкал, Байсак, Эрмек), «Колмо» (улицы Талды-Суйская, Мыскал, Жанылык, Жаштык, Махатмы Ганди, Алыбаева, Мадина, Достук, Ала-Букинская, Кулиева), отрезки улиц Лущихина, Луговой, Чайковского, Тойгонбаева, Черноморской;
  • 9.30-14.00 — отрезки улиц Сеченова, Перекопской, Боталиева, Тыныстанова;
  • 10.00-17.30 — отрезки улиц Орозбекова, Мичурина, Целиноградской, Саратовской, Курманалиева, Фрунзе;
  • 14.00-17.00 — отрезки улиц Хмельницкого, Тульской, Хвойной, Широкой, переулки Марийский, Черкесский, Цветочный.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Суворова, Кожожаш, Адилет, Новостройка, Панфилова, Горького, Фрунзенская), Байтик (улицы Пионерская, Суюнбаева, Новостройка, Тупик), Лесхоз, Маевка, МТФ-2, Тендик (новостройка), Васильевка (улица Фрунзе), Луговое (улицы Луговая, Мирная, Новостройка, Тенистая);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Абакир, Билалы, Заречная, Конок, Проектируемая), Новопавловка (улицы Молодежная, Фрунзе, Деповская, Учительская), Военно-Антоновка (улицы Советская, Полярная, Ала-Арчинская, Кирова, Северная, Пограничная, Токтогула, тупики Советский, Токтогула);
  • 9.00-17.00 — села Чат-Коль (улица Восточная), Студенческое (улицы Ново-Садовая, Садовая, Проектируемая, Беговая, Юбилейная, Комсомольская, Намазалы Ажы, переулок Ново-Садовый), Джаны-Джер (улица 50 лет Октября), Сокулук (улицы Комсомольская, Пионерская), поселок Манас (улицы Совхозная, Степная, Мира);
  • 9.30-17.00 — села Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Южная, Высоцкого, Спортивная, Проектируемая, Новая, Черемушки), Ак-Жол (улицы Дачная, Госпитомник, Фрунзе, Школьная, Молодежная, Абдыкайым, Суйская, Дорожная, Победа, Токтогула, Набережная, Шопокова, Восточная, Киргизская, Новая, Абая, Джамбула, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, Станция Кормовик), Комсомольское (улицы Проектируемая, Дорожная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улица Советская), Беловодское (улица Королева), Бала-Айылчы (улицы Мамыра, Термечика), Кош-Добо (кошары);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Полтавка, Новониколаевка (улицы Бедного, Кирова);
  • 8.30-12.00 — город Кара-Балта (улицы Оторбаева, Труда, переулок Веселый);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Интернациональное (улицы 50 лет Октября), Первомайское (улицы Келечек, Южная, Пионерская, Новостройка, Советская), Туз (улица Дайырбек), Новопокровка (улица Курманджан Датки), Социалчи (улицы Жакыпова, Токтогула, Шопокова);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Искра, Шамшы (улица Речная);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ильич (улица Заречная), Шабдан (улица Назар-Ата), Кызыл-Суу (улица Ленина), Сасык-Булак (улица Праволинейная).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Нур-Абад, Кара-Кочкор, Кашка-Жол, Уч-Добо, Гульчо, села Жаны-Турмуш, Каарман, Асанчек, Кыргызчек.
4
Таласская область
  • 9.00-17.00 — город Талас (улицы Айтматова/Кирова, Москвиченко/Горького), села Орто-Арык, Боо-Терек, Калинин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188181/
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