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Общество

Единое тестирование для поступления в колледжи предлагает проводить Минобраз

Министерство образования и науки предлагает ввести единое тестирование для абитуриентов, желающих поступить в средние профессиональные учебные заведения. Соответствующиий проект постановления ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, отбор и зачисление в спузы по итогам единого тестирования предлагается ввести для повышения объективности и прозрачности всех процедур приема в учебные заведения.

Это будет способствовать отбору в них наиболее подготовленных абитуриентов.

«В качестве тестовой службы для проведения единого тестирования предлагается Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий при МОиН. Он имеет большой опыт проведения пробного тестирования для школьников 9-х и 11-х классов, для учащихся, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием. Кроме того, центр в пилотном режиме проводил вступительное тестирование для абитуриентов медицинских колледжей республики», — отмечается в документе.

В связи с тем, что за последние годы остаются вакантными бюджетные места и места по договорам с оплатой стоимости обучения, ведомство предлагает проводить прием абитуриентов в средние профессиональные учебные заведения два раза в год: в летний и зимний период.

В ведомстве отметили, что независимо от даты начала учебного процесса все студенты будут иметь возможность в полной мере осваивать весь объем основной образовательной программы спуза по специальности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188178/
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