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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Британско-шведская компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разработала вакцину от коронавируса, изменила название препарата на Vaxzevria. Об этом сообщается на сайте Шведского управления медицинских препаратов.

По его данным, изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений. «Но важно, чтобы специалисты по вакцинации в регионах знали об изменении, поскольку информация о продукте, маркировка и упаковка могут выглядеть иначе», — говорится в сообщении.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило новое название вакцины 25 марта, после того, как рассмотрело соответствующую заявку, поданную компанией AstraZeneca.

Отметим, что ранее несколько европейских стран временно отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, ВОЗ и EMA заявили о безопасности вакцины, после чего некоторые государства возобновили ее использование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188159/
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