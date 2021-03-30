COVID-19 в мире. Заразились более 127,5 миллиона, умерли более 2,7 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 487 тысяч 942 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 127 миллионов 587 тысяч 110 человек. Больше всего зараженных в США (30 миллионов 331 тысяча 25), Бразилии (12 миллионов 573 тысячи 615), Индии (12 миллионов 39 тысяч 644), Франции (4 миллиона 615 тысяч 295), России (4 миллиона 477 тысяч 916), Великобритании (4 миллиона 351 тысяча 796), Италии (3 миллиона 544 тысячи 957), Испании (3 миллиона 270 тысяч 825), Турции (3 миллиона 240 тысяч 577), Германии (2 миллиона 794 тысячи 949) и Колумбии (2 миллиона 389 тысяч 779).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 72,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 360 тысяч 970 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 791 тысячи 718. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 547 человек. В том числе в США всего скончались 550 тысяч 3 человека, Бразилии — 313 тысяч 866, Мексике — 201 тысяча 832, Индии — 162 тысячи 114, Великобритании — 126 тысяч 857, Италии — 108 тысяч 350.

В Кыргызстане зарегистрировали 88 тысяч 276 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 293 тысячи 761, Узбекистане — 82 тысячи 536, Таджикистане — 13 тысяч 308.