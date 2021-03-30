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Общество

Лувр оцифровал всю свою коллекцию, ее можно посмотреть на бесплатном сайте

Лувр оцифровал и опубликовал онлайн всю свою коллекцию — 482 тысячи произведений искусства. Об этом сообщается на сайте музея.

«Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции с компьютера или смартфона бесплатно», — отметил директор музея Жан-Люк Мартинез.

Создана интерактивная карта Лувра, позволяющая исследовать онлайн каждый зал. Музейные эксперты будут регулярно обновлять базу данных платформы.

louvre.fr
Фото louvre.fr

Помимо экспонатов Лувра, на сайте можно увидеть коллекцию Национального музея Эжена Делакруа. На интернет-ресурсе есть и цифровые копии скульптур парижского парка Сад Тюильри и примыкающей к Лувру площади Каррузель.

Из-за пандемии коронавируса Лувр закрыт для посещений с конца октября 2020 года.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188092/
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