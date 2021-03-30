COVID-19. В случае необходимости в Бишкеке развернут 1,5 тысячи койко-мест

В случае необходимости в Бишкеке могут развернуть 1,5 тысячи коек для больных с внебольничной пневмонией и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления здравоохранения мэрии столицы Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, на сегодня в ЦСМ работают 10 мобильных бригад.

«Они выезжают по вызовам, которые поступают по номеру кол-центра 118, проводят наблюдение за лицами на домашнем карантине», — отметила Бактыгуль Исмаилова.

Она добавила, что сегодня в кол-центре работает четыре линии. «Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будет развернуто еще четыре линии. Еще шесть линий есть в резерве в управлении здравоохранения. Кроме того, разработан план по перепрофилизации, она будет идти в два этапа, всего запланировано открыть 1,5 тысячи коек, если будет необходимо», — заметила Бактыгуль Исмаилова.