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Общество
Сюжет: COVID-19

Окончательно. 1 апреля в школы Бишкека вернутся не все ученики

С 1 апреля в Бишкеке продолжат обучение в онлайн-режиме ученики 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов. Об этом на брифинге сообщила начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева.

Она напомнила, что с 9 марта к офлайн-обучению вышли семь параллелей. «В течение этого периода выявлено 13 случаев заболевания среди школьников и 14 среди учителей. Следующие две недели нам покажут развитие эпидситуации, и дальше будет приниматься решение», — отметила Эльмира Иманалиева.

Вице-мэр Айжан Чыныбаева добавила, что эпидситуация в столице оставляет желать лучшего. «Позачера у нас был зарегистрирован 101 больной, вчера — 53», — заметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188072/
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