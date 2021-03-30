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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Омбудсмен просит генпрокурора освободить из-под стражи больного Фарида Ниязова

Сотрудники аппарата омбудсмена посетили Бишкекский СИЗО-1 и побеседовали с содержащимися под стражей лицами, в том числе и с экс-руководителем аппарата президента Фаридом Ниязовым. Об этом сообщает пресс-служба института акыйкатчи.

По ее данным, 3 марта консилиум врачей из Национального центра кардиологии и терапии установил диагноз подследственного — гипертоническая болезнь III степени. Как отмечают правозащитники со ссылкой на медиков, она входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых. Он утвержден постановлением правительства  от 20 июня 2018 года. Заключение консилиума дает основания для изменения меры пресечения Фариду Ниязову.

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Дело о беспорядках. Фарида Ниязова оставили в СИЗО-1 Бишкека до 7 апреля

Омбудсмен Токон Мамытов обратился к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву с просьбой рассмотреть вопрос и принять решение в рамках законодательства.

Отметим, по факту беспорядков 9 октября 2020 года возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми проходят Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов и бывший заместитель главы МВД Курсан Асанов.

Напомним, после октябрьских событий 2020 года заключенные ранее политики были освобождены из-под стражи, в том числе Атамбаев и Ниязов. 9 октября они участвовали в марше и митинге на площади Ала-Тоо, который закончился беспорядками: сторонники Садыра Жапарова закидали камнями участников акции протеста. Фарид Ниязов проходит также обвиняемым по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188067/
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