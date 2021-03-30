В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 107 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 577 пациентов, в больницах — 530. В том числе 22 человека — в крайне тяжелом состоянии, 115 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 389 человек (или 73,3 процента) — оценивают как средней тяжести, четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 70 человек. В Бишкеке выписаны 33 человека, Оше — 1, Чуйской области — 19, Ошской — 13, Нарынской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 723 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.