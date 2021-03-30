12:05
USD 84.78
EUR 99.75
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 107 человек, 137 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 107 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 577 пациентов, в больницах — 530. В том числе 22 человека — в крайне тяжелом состоянии, 115 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 389 человек (или 73,3 процента) — оценивают как средней тяжести, четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 70 человек. В Бишкеке выписаны 33 человека, Оше — 1, Чуйской области — 19, Ошской — 13, Нарынской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 723 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188057/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 127,5 миллиона, умерли более 2,7 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В Кыргызстане выявили 113 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 88 276
COVID-19. В случае необходимости в Бишкеке развернут 1,5 тысячи койко-мест
В торговых центрах Бишкека закроют детские площадки
Окончательно. 1 апреля в школы Бишкека вернутся не все ученики
Первый день вакцинации от COVID-19. Привито 100 человек
ВОЗ: Купленные у третьих лиц вакцины опасны для здоровья
Мэрия Бишкека будет ежедневно проводить брифинги по эпидемиологической ситуации
Популярные новости
Выйдут не&nbsp;все. Кто вернется в&nbsp;школы в&nbsp;четвертой четверти, рассказали в&nbsp;мэрии Выйдут не все. Кто вернется в школы в четвертой четверти, рассказали в мэрии
Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и&nbsp;как проходила свадьба Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и как проходила свадьба
Локдауна не&nbsp;будет. Мэрия Бишкека усилит проверки бизнеса Локдауна не будет. Мэрия Бишкека усилит проверки бизнеса
В&nbsp;МИД прокомментировали ситуацию с&nbsp;кыргызстанкой, избитой членами ОПГ в&nbsp;РК В МИД прокомментировали ситуацию с кыргызстанкой, избитой членами ОПГ в РК
Бизнес
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
30 марта, вторник
12:00
Восстановление образовательного процесса обсудили министры из 114 стран Восстановление образовательного процесса обсудили минис...
11:59
Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
11:52
Передано в суд дело кыргызстанца, из-за которого на Сахалине погиб его коллега
11:39
Местные выборы. Зафиксировано 14 фактов подкупа голосов избирателей
11:37
Незаконно выданные участки в Токтогуле прокуратура вернула государству