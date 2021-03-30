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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 113 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 88 276

В Кыргызстане за сутки выявили еще 113 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 61 случай, Чуйской области — 44, Нарынской области — 3, Иссык-Кульской — 5.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 88 тысяч 276 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188055/
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