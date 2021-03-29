30 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — отрезки улиц Кумарыкской, Трудовой, Интергельпо, Мозолева;

9.00-18.00 — отрезки улиц Толстого, Лущихина, Медерова, Тыныстанова, Фатьянова, Радищева;

9.30-11.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Санжыра, Куйручук, Ахунбаева);

9.30-15.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Куренкеева, Курганской;

9.30-17.00 — 9-й микрорайон, 38/1, вдоль БЧК (южная сторона) от улицы Алма-Атинской до Буденного;

9.30-18.00 — отрезки улиц Лебедева-Кумача, Кулатова, Шоорукова, Абая;

10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Кара-Кужур);

11.30-13.30 — жилмассив «Кок-Жар» (школа № 88);

12.00-18.00 — отрезки улиц Табышалиева, Рыскулова;

13.00-17.00 — отрезки улиц Акылбекова, Лермонтова;

13.30-17.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Тон, Конорчок, Куйручук, Женижок, Сайма-Таш, переулки Конорчок, Куйручук, Ой-Терскен).

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-12.00 — села Кайырма, Дачное (улицы Береговая, Ленина);

9.00-17.00 — село Пригородное (улицы Первомайская, Арсланбоб, Сибирская, Эркиндик, Юбилейная, Маяковского, Лесная, Садовая, Горького, Строительная, Береговая, Космонавтов, Гагарина, Островского, Новая, 8 Марта, Марата, Широкая, Жаштык, Ынтымак, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»);

12.00-17.00 — села Аламедин (улицы Чернышевского, Панфилова, Гоголя), Байтик (улица Суюмбаева, жилмассив), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая), Ленинское (улицы Восточная, Сельповская, переулок Сельповский), Кайырма (улицы Актюбинская, Кайырминская, Строительная); Сокулукский РЭС 8.30-17.00 — села Маловодное (улицы Ленина, Новая), Новопавловка (улицы Баетова, Гагарина, Крупской, Фрунзе), Военно-Антоновка (улицы Северная, Красноармейская, Кирова, Ленина, Горького, Пионерская, Токтогула, Ала-Арчинская, Школьная, Фрунзе, Пушкина, Октябрьская, Полярная, Проектируемая, Южная, Советская, Пограничная, Пионерская, тупики Советский, Кирова, Токтогула);

9.00-17.00 — села Селекционное (улицы Вишневая, 1-я Селекция, Достук, Проектируемая, Арашан, Жаштык, Береке, Сары-Озон, Кум-Арык, Среднее Шорго, Кипкалова, Парковая, Степная, Ак-Буура, Иссык-Куль), Сокулук (улицы Ала-Арчинская, Лесная, Пионерская), Манас (улицы Зеленая, Заводская, Пионерская, Средняя);

9.30-17.00 — села Камышановка (улицы Карасуйская, Фрунзе, Западная, Молодежная, Белинского, Больничная, Чуйская, Школьная, Мира, Комсомольская, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Дачная, Киевская, Токтогула, Джамбульская, Тельмана, переулок Зеленый), поселок Манас (улицы Мира, Степная), Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, Береговая, Среднее Шорго), Чат-Кель (улица Восточная); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Верхняя, 167-205), Кюрпюльдек (улица Шерипаева), Панфиловка (улица Северная), город Каинда (улицы Лермонтова, Труда, Семафорная, Больничная, Кривенко, Карбышева, Молодежная, Пионерская); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Полтавка, Ийри-Суу (улица Восточная);

8.30-12.00 — Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Фрунзенская, Жайыла Баатыра, Лермонтова, Комсомольская, Школьная, Агрономическая, Олимпийская, Ломоносова, Ярославская, Центральная); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Милянфан (улицы Ленина, Фрунзе, Садовая, Молодежная, Школьная, Пионерская), Туз (улицы Дербишева, Жунушева, Кадыке у. Биляла), Бердик (улицы Юбилейная, Бирлик, Аламанова, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина, Ленина);