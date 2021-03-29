30 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Кумарыкской, Трудовой, Интергельпо, Мозолева;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Толстого, Лущихина, Медерова, Тыныстанова, Фатьянова, Радищева;
- 9.30-11.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Санжыра, Куйручук, Ахунбаева);
- 9.30-15.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Куренкеева, Курганской;
- 9.30-17.00 — 9-й микрорайон, 38/1, вдоль БЧК (южная сторона) от улицы Алма-Атинской до Буденного;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Лебедева-Кумача, Кулатова, Шоорукова, Абая;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Кара-Кужур);
- 11.30-13.30 — жилмассив «Кок-Жар» (школа № 88);
- 12.00-18.00 — отрезки улиц Табышалиева, Рыскулова;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Акылбекова, Лермонтова;
- 13.30-17.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Тон, Конорчок, Куйручук, Женижок, Сайма-Таш, переулки Конорчок, Куйручук, Ой-Терскен).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-12.00 — села Кайырма, Дачное (улицы Береговая, Ленина);
- 9.00-17.00 — село Пригородное (улицы Первомайская, Арсланбоб, Сибирская, Эркиндик, Юбилейная, Маяковского, Лесная, Садовая, Горького, Строительная, Береговая, Космонавтов, Гагарина, Островского, Новая, 8 Марта, Марата, Широкая, Жаштык, Ынтымак, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»);
- 12.00-17.00 — села Аламедин (улицы Чернышевского, Панфилова, Гоголя), Байтик (улица Суюмбаева, жилмассив), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая), Ленинское (улицы Восточная, Сельповская, переулок Сельповский), Кайырма (улицы Актюбинская, Кайырминская, Строительная);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Маловодное (улицы Ленина, Новая), Новопавловка (улицы Баетова, Гагарина, Крупской, Фрунзе), Военно-Антоновка (улицы Северная, Красноармейская, Кирова, Ленина, Горького, Пионерская, Токтогула, Ала-Арчинская, Школьная, Фрунзе, Пушкина, Октябрьская, Полярная, Проектируемая, Южная, Советская, Пограничная, Пионерская, тупики Советский, Кирова, Токтогула);
- 9.00-17.00 — села Селекционное (улицы Вишневая, 1-я Селекция, Достук, Проектируемая, Арашан, Жаштык, Береке, Сары-Озон, Кум-Арык, Среднее Шорго, Кипкалова, Парковая, Степная, Ак-Буура, Иссык-Куль), Сокулук (улицы Ала-Арчинская, Лесная, Пионерская), Манас (улицы Зеленая, Заводская, Пионерская, Средняя);
- 9.30-17.00 — села Камышановка (улицы Карасуйская, Фрунзе, Западная, Молодежная, Белинского, Больничная, Чуйская, Школьная, Мира, Комсомольская, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Дачная, Киевская, Токтогула, Джамбульская, Тельмана, переулок Зеленый), поселок Манас (улицы Мира, Степная), Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, Береговая, Среднее Шорго), Чат-Кель (улица Восточная);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Верхняя, 167-205), Кюрпюльдек (улица Шерипаева), Панфиловка (улица Северная), город Каинда (улицы Лермонтова, Труда, Семафорная, Больничная, Кривенко, Карбышева, Молодежная, Пионерская);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Полтавка, Ийри-Суу (улица Восточная);
- 8.30-12.00 — Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Фрунзенская, Жайыла Баатыра, Лермонтова, Комсомольская, Школьная, Агрономическая, Олимпийская, Ломоносова, Ярославская, Центральная);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Милянфан (улицы Ленина, Фрунзе, Садовая, Молодежная, Школьная, Пионерская), Туз (улицы Дербишева, Жунушева, Кадыке у. Биляла), Бердик (улицы Юбилейная, Бирлик, Аламанова, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина, Ленина);
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Калиновка (улица Жума у. Мукая), Ак-Бешим (улицы Караева, Алтымыш);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кен-Булун, Отогон;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кароол-Добо (улица Бабакова), Жаны-Жол (улица Центральная), Кызыл-Суу (улица Ленина).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Тобо-Коргон, Ылай-Талаа, Сары-Булак, Кара-Гуз, Кенеш, Кара-Кульджа, села Кайрагач, Бел-Орук, Кой-Басар.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Масалиева, Энгельса, 60 лет Киргизии, Космодемьянской, Фрунзе, Механизаторская, Корчагина, Крупской, Дружбы народов, Свердлова, Кувасай, Суукана, Кагановича, Сулайманабад).