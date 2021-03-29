19:23
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.12
Общество

30 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Кумарыкской, Трудовой, Интергельпо, Мозолева;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Толстого, Лущихина, Медерова, Тыныстанова, Фатьянова, Радищева;
  • 9.30-11.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Санжыра, Куйручук, Ахунбаева);
  • 9.30-15.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Куренкеева, Курганской;
  • 9.30-17.00 — 9-й микрорайон, 38/1, вдоль БЧК (южная сторона) от улицы Алма-Атинской до Буденного;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Лебедева-Кумача, Кулатова, Шоорукова, Абая;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Кара-Кужур);
  • 11.30-13.30 — жилмассив «Кок-Жар» (школа № 88);
  • 12.00-18.00 — отрезки улиц Табышалиева, Рыскулова;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Акылбекова, Лермонтова;
  • 13.30-17.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Тон, Конорчок, Куйручук, Женижок, Сайма-Таш, переулки Конорчок, Куйручук, Ой-Терскен).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-12.00 — села Кайырма, Дачное (улицы Береговая, Ленина);
  • 9.00-17.00 — село Пригородное (улицы Первомайская, Арсланбоб, Сибирская, Эркиндик, Юбилейная, Маяковского, Лесная, Садовая, Горького, Строительная, Береговая, Космонавтов, Гагарина, Островского, Новая, 8 Марта, Марата, Широкая, Жаштык, Ынтымак, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»);
  • 12.00-17.00 — села Аламедин (улицы Чернышевского, Панфилова, Гоголя), Байтик (улица Суюмбаева, жилмассив), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая), Ленинское (улицы Восточная, Сельповская, переулок Сельповский), Кайырма (улицы Актюбинская, Кайырминская, Строительная);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Маловодное (улицы Ленина, Новая), Новопавловка (улицы Баетова, Гагарина, Крупской, Фрунзе), Военно-Антоновка (улицы Северная, Красноармейская, Кирова, Ленина, Горького, Пионерская, Токтогула, Ала-Арчинская, Школьная, Фрунзе, Пушкина, Октябрьская, Полярная, Проектируемая, Южная, Советская, Пограничная, Пионерская, тупики Советский, Кирова, Токтогула);
  • 9.00-17.00 — села Селекционное (улицы Вишневая, 1-я Селекция, Достук, Проектируемая, Арашан, Жаштык, Береке, Сары-Озон, Кум-Арык, Среднее Шорго, Кипкалова, Парковая, Степная, Ак-Буура, Иссык-Куль), Сокулук (улицы Ала-Арчинская, Лесная, Пионерская), Манас (улицы Зеленая, Заводская, Пионерская, Средняя);
  • 9.30-17.00 — села Камышановка (улицы Карасуйская, Фрунзе, Западная, Молодежная, Белинского, Больничная, Чуйская, Школьная, Мира, Комсомольская, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Дачная, Киевская, Токтогула, Джамбульская, Тельмана, переулок Зеленый), поселок Манас (улицы Мира, Степная), Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, Береговая, Среднее Шорго), Чат-Кель (улица Восточная);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Верхняя, 167-205), Кюрпюльдек (улица Шерипаева), Панфиловка (улица Северная), город Каинда (улицы Лермонтова, Труда, Семафорная, Больничная, Кривенко, Карбышева, Молодежная, Пионерская);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Полтавка, Ийри-Суу (улица Восточная);
  • 8.30-12.00 — Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Фрунзенская, Жайыла Баатыра, Лермонтова, Комсомольская, Школьная, Агрономическая, Олимпийская, Ломоносова, Ярославская, Центральная);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Милянфан (улицы Ленина, Фрунзе, Садовая, Молодежная, Школьная, Пионерская), Туз (улицы Дербишева, Жунушева, Кадыке у. Биляла), Бердик (улицы Юбилейная, Бирлик, Аламанова, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина, Ленина);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Калиновка (улица Жума у. Мукая), Ак-Бешим (улицы Караева, Алтымыш);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кен-Булун, Отогон;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кароол-Добо (улица Бабакова), Жаны-Жол (улица Центральная), Кызыл-Суу (улица Ленина).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Тобо-Коргон, Ылай-Талаа, Сары-Булак, Кара-Гуз, Кенеш, Кара-Кульджа, села Кайрагач, Бел-Орук, Кой-Басар.
4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Масалиева, Энгельса, 60 лет Киргизии, Космодемьянской, Фрунзе, Механизаторская, Корчагина, Крупской, Дружбы народов, Свердлова, Кувасай, Суукана, Кагановича, Сулайманабад).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188026/
просмотров: 458
Версия для печати
Материалы по теме
29 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 марта: где в регионах отключат свет
27 марта: где в регионах отключат свет
26 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
24 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 марта: где в регионах отключат свет
20 марта: где в регионах отключат свет
19 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Выйдут не&nbsp;все. Кто вернется в&nbsp;школы в&nbsp;четвертой четверти, рассказали в&nbsp;мэрии Выйдут не все. Кто вернется в школы в четвертой четверти, рассказали в мэрии
Какие дома окажутся под угрозой в&nbsp;Бишкеке в&nbsp;случае сильного землетрясения Какие дома окажутся под угрозой в Бишкеке в случае сильного землетрясения
Жительница Бишкека пешком прошла от&nbsp;столицы до&nbsp;Иссык-Куля Жительница Бишкека пешком прошла от столицы до Иссык-Куля
Локдауна не&nbsp;будет. Мэрия Бишкека усилит проверки бизнеса Локдауна не будет. Мэрия Бишкека усилит проверки бизнеса
Бизнес
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
29 марта, понедельник
19:18
Устали от съемных квартир. Бишкекчанин не может купить жилье по госипотеке Устали от съемных квартир. Бишкекчанин не может купить...
19:11
Два раза по 50 миллионов. Жалил Атамбаев полностью возместил ущерб государству
19:03
Дом на месте детской площадки. Мэрия подала в суд
18:42
В Чуйской области прошел первый чемпионат Кыргызстана по таэквондо среди детей
18:40
Оказывают давление через отца и мать. Родных Эмира Чукуева проверяет милиция