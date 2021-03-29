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Общество

В Бишкеке установили 80 боксов для сбора вещей нуждающимся

В Бишкеке установили боксы для сбора вещей нуждающимся. Об этом 24.kg сообщил глава общественного фонда «Прав защиты детей-сирот» Игорь Беляев.

По его словам, в рамках проекта всего в столице установят 80 контейнеров — 50 внутри торговых центров, 30 — на улице.

«Пока боксы для сбора вещей нуждающимся есть в некоторых торговых центрах — «Дордой Плаза», Red Centre, Beta Stores. Горожане уже принесли туда вещи и игрушки. В связи с погодными условиями работа замедлилась, но по городу мы установим 80 контейнеров», — рассказал Игорь Беляев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188025/
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