Экс-депутата Исхака Масалиева допросили в ГКНБ по делу о Белизгейте

Экс-депутат Исхак Масалиев рассказал 24.kg, по какому поводу его вызвали на допрос в ГКНБ.

По его словам, его пригласили в качестве свидетеля по делу о Белизгейте. «В 2016 году, когда Абдиль Сегизбаев распространил документы по офшорам в Белизе и якобы причастности к ним моих тогдашних коллег Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой, я был одним из немногих депутатов, кто открыто заявил, что документы сомнительные и недостоверные», — пояснил Исхак Масалиев.

В отношении экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева возбудили два уголовных дела. Одно касается незаконного приобретения земельных участков в селе Кой-Таш. Второе связано со скандалом по делу о Белизгейте. Бывшего главу спецслужб водворили в СИЗО ГКНБ. Позже генеральный прокурор Курманкул Зулушев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел.

Исхак Масалиев добавил, что относительно его участия в митинге 9 марта против референдума по принятию проекта новой Конституции вопросов следователь не задавал.