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Общество
Сюжет: Белизгейт (57)

ГКНБ изучает, можно ли снять гриф секретности с дела о «Белизгейте»

Комиссия, созданная в ГКНБ, изучает возможность снятия с «Белизгейта» грифа секретности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, специальная комиссия уже работает. Ее заключение по итогам работы будет направлено в Генеральную прокуратуру.  

Напомним, что ранее парламентская фракция «Ата Мекен» в закрытом режиме рассмотрела вопрос о «Белизгейте». Тогда же ее лидер Алмамбет Шыкмаматов заявил, что ГКНБ в течение двух недель снимет гриф секретности с документов.

По его словам, без ответа от уполномоченных органов Белиза Генпрокуратура не может что-то принять, сделать и осуществить надзорные действия.

В конце 2016 года глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев представил тогда еще президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву документы по трасту от 4 апреля 2012 года в пользу бенефициаров (трех граждан КР, являющихся депутатами ЖК) долей в 22 процента (8 процентов + 7 процентов + 7 процентов) оффшорной компании «Саутфилд» (Белиз), владевшей в свое время 50 процентами акций кыргызского ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom).

Согласно документам, если бы до 1 января 2015-го компании «Саутфилд» удалось продать ценные бумаги ЗАО «Альфа Телеком» на сумму более $50 миллионов, эти граждане автоматически получили бы обговоренные пакеты акций компании. Это фактически означает получение ими соответствующей доли выручки. Только из-за того что позже решением судов КР указанные 50 процентов ценных бумаг конфисковали в пользу государства, траст не вступил в силу.

Алмазбек Атамбаев поручил генпрокурору проверить документы по трасту акций MegaCom, свидетельствующие о заинтересованности депутатов парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.
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