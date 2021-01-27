Дело Белизгейта. Абдиля Сегизбаева привезли в суд на санкцию

Экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева привезли в Первомайский районный суд.

Фото 24.kg. Абдиля Сегизбаева привезли в суд

Сегодня суд изберет бывшему главе спецслужб меру пресечения.

Известно, что защита будет ходатайствовать о домашнем аресте Сегизбаеву.

Ранее Военная прокуратура сообщила о вручении Абдилю Сегизбаеву уведомления о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Напомним, Абдиль Сегизбаев является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту.

Второе дело возбуждено по заявлению бывшего главы фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, поданному им еще в 2019 году. Тогда главный надзорный орган отказал заявителю, отметив, что в действиях Сегизбаева нет состава преступления. Теперь свое постановление об отказе Генпрокуратура отменила и вынесла новое — удовлетворить прошение Алмамбета Шыкмаматова. Он требует привлечь Абдиля Сегизбаева к уголовной ответственности за распространение фальшивых документов по Белизгейту.