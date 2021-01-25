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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Скандал с Белизгейтом. Абдиль Сегизбаев стал фигурантом еще одного дела

В отношении экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева начато досудебное производство по Белизгейту. Об этом 24.kg сообщили источники в Генеральной прокуратуре.

Уточняется, что дело возбуждено по заявлению бывшего главы фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, поданному им еще в 2019 году. Тогда главный надзорный орган отказал заявителю, отметив, что в действиях Сегизбаева нет состава преступления. Теперь свое постановление об отказе Генпрокуратура отменила и вынесла новое — удовлетворить прошение Алмамбета Шыкмаматова. Он требует привлечь Абдиля Сегизбаева к уголовной ответственности за распространение фальшивых документов по Белизгейту.

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Напомним, будучи председателем ГКНБ, в конце 2016-го Абдиль Сегизбаев представил президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву документы по трасту долей в 22 процента (8, 7 и 7 процентов) оффшорной компании «Саутфилд» (Белиз), владевшей в свое время 50 процентами акций кыргызского ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) от 4 апреля 2012 года в пользу бенефициаров (трех граждан КР, являющихся депутатами Жогорку Кенеша).

Согласно документам, если бы до 1 января 2015-го компании «Саутфилд» удалось продать ценные бумаги ЗАО «Альфа Телеком» на сумму более $50 миллионов, эти граждане автоматически получили бы обговоренные пакеты акций компании. Это фактически означает получение ими соответствующей доли выручки. Только из-за того, что позже по решению судов Кыргызстана указанные 50 процентов ценных бумаг конфисковали в пользу государства, траст не вступил в силу.

Алмазбек Атамбаев поручил генпрокурору проверить эти документы, якобы свидетельствовавшие о заинтересованности депутатов от парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.

Позже выяснилось, что никаких документов по Белизгейту в ГКНБ нет.

Ранее Генпрокуратура сообщила о возбуждении дела в отношении бывшего председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева по факту незаконной трансформации земель.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181101/
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