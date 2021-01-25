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Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Генпрокуратуре сообщили подробности задержания Абдиля Сегизбаева

Военная прокуратура задержала бывшего главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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Уточняется, что 14 января надзорный орган зарегистрировал досудебное производство по факту незаконных действий, выраженных в умышленной дискредитации депутатов Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова, Аиды Саляновой и Омурбека Текебаева перед населением Кыргызстана и преднамеренном обвинении их в совершении преступления. В частности, по факту злоупотребления должностным положением и других незаконных действий со стороны бывшего председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева по так называемому Белизгейту.

«В ходе расследования ГКНБ совместно с Военной прокуратурой получены доказательства совершения вышеуказанных преступлений Абдилем Сегизбаевым. Последний задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека», — сказали в Генпрокуратуре.

Напомним, Абдиль Сегизбаев является фигурантом двух дел — по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту.

Второе дело возбуждено по заявлению бывшего главы фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, поданному им еще в 2019 году. Тогда главный надзорный орган отказал заявителю, отметив, что в действиях Сегизбаева нет состава преступления. Теперь свое постановление об отказе Генпрокуратура отменила и вынесла новое — удовлетворить прошение Алмамбета Шыкмаматова. Он требует привлечь Абдиля Сегизбаева к уголовной ответственности за распространение фальшивых документов по Белизгейту.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/181139/
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