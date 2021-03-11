Журналиста Каната Каниметова допросили в ГКНБ как свидетеля

Журналист телеканала «Апрель» Канат Каниметов вышел с допроса из ГКНБ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте по теме Дело Абдиля Сегизбаева. Журналиста Каната Каниметова вызвали на допрос в ГКНБ

По словам журналиста, он дал подписку о неразглашении, хотя адвокат настаивал на том, что свидетель имеет право ее не подписывать.

«Следователь Санжар Жантаев угрожал мне уголовным делом, если я вдруг вздумаю рассказать подробности нашей с ним беседы. Я пока не могу вам рассказать, какие вопросы мне задавали и как я на них отвечал. Но я все подробно записывал в блокнот. Все вопросы и все ответы. Это, к слову, раздражало следователя. Он кричал, что конспектировать допрос я не имею права, и угрожал, что отберет у меня блокнот и выкинет его в окно. Я сначала думал, что на допрос меня вызвали исключительно по делу Абдиля Сегизбаева. Но сейчас есть все основания полагать, что ГКНБ «копает» и под меня тоже. Потому что мне задавали такие вопросы, которые обычно задают обвиняемым или свидетелям, чей статус вскоре может измениться», — написал Канат Каниметов.

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда Бишкека бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу.

Абдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.