В МИД прокомментировали ситуацию с кыргызстанкой, избитой членами ОПГ в РК

В МИД прокомментировали ситуацию с женщиной в Казахстане, избитой членами ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, у кыргызстанки Р. А. имеются финансовые споры с отдельными гражданами РК.

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В настоящее время компетентные органы соседней страны ведут досудебное расследование. По итогам следственных мероприятий и расследования будет принято решение в отношении статуса Р. А. в рамках уголовного дела.

«При этом один из ее несовершеннолетних детей Ш. Д. Н., 2009 года рождения, по представленным документам официально записан на родственников супруга, граждан Казахстана, которые в свою очередь не дают согласия на документирование и выезд ребенка за пределы республики. Генконсульство Кыргызстана в Алматы совместно с компетентными органами РК выясняет информацию относительно обстоятельств, связанных с нанесением вреда здоровью кыргызстанки», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Генеральное консульство держит данный вопрос на особом контроле и продолжит отслеживать ход досудебного расследования.