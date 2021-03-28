Эрадж Каниев из Горного Бадахшана обрел второй дом в Кыргызстане

Эрадж Каниев с 2018 года возглавляет Ошский зональный офис Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). До этого работал программным директором Mercy Corps в Украине. А вырос он в Горно-Бадахшанском автономном округе Таджикистана.

— Что вас удивляет в Кыргызстане?

— Кыргызстан граничит с Таджикистаном, и он не новая страна, которую я для себя открыл по работе. Еще с детства я часто приезжал сюда.

— Что в Бишкеке напоминает вам о вашем родном городе?

— Кроме географического соседства, у меня есть еще причины близости с Кыргызстаном. Я родился в высокогорном регионе ГБАО, в Мургабском районе, где почти 60 процентов населения составляют этнические кыргызы.

Мы вместе играли в детстве, учились. Так я изучил язык — свободно владею кыргызским. Эрадж Каниев

Вторая причина — моя супруга окончила медицинский факультет КРСУ, а в Бишкеке родились наши двойняшки. Выходит, Кыргызстан для меня — дом и место, где много моих близких друзей и приятных воспоминаний.

— А есть в Бишкеке или Кыргызстане любимое место?

— Любимые места: естественно, это жемчужина Кыргызстана Иссык-Куль, Арсланбоб и Сары-Челек.

— Вы уже сказали, что наши страны соседствуют и в вашем районе много этнических кыргызов. Думаю, национальная кухня вам была знакома. Но есть какие-то любимые блюда?

— Конечно, есть, это манты и куурдак.

— Что очаровало вас при знакомстве с местным населением, страной?

— Мое видение сегодняшнего Кыргызстана, что инфраструктура изменилась в лучшую сторону, растет количество благоустроенных домов по всей стране, уровень благосостояния народа увеличился.

Кроме того, климат для бизнеса стал намного привлекательнее и число молодых предпринимателей растет.

Динамично развиваются отношения с другими государствами, что отражается в наплыве большого числа студентов из них, в том числе из Таджикистана.

В Кыргызстане сильно развито гражданское сообщество, страна может стать центром информационных технологий и инноваций. Эрадж Каниев

Кроме того, ваша страна очень привлекательна для туристов и имеет громадный потенциал развития этой сферы.

— Что вас разочаровало?

— Что нужно Кыргызстану сегодня — это политическая стабильность, так как республика считается островком демократии по всей Центральной Азии, и очень важно сохранить эту ценность. Страна процветает, и дружба с соседними государствами развивается, ценится и всегда поддерживается на должном уровне.

От себя лично хочу пожелать Кыргызстану еще большего процветания, мира и стабильности, так как страна во многих сферах является уже примером для соседних государств.