Во время пандемии COVID-19 наблюдалось снижение числа диагнозов, потому что меньше людей проходили тестирование. Это означает, что люди с недиагностированным туберкулезом не получают необходимого лечения и рискуют заразить других. Об этом сообщает ВОЗ.

Согласно предварительным данным по более чем 80 странам, собранным организацией, в 2020 году число получивших лечение больных туберкулезом по сравнению с 2019 годом сократилось примерно на 1,4 миллиона человек (или на 21 процент). Наиболее существенно этот показатель снизился в Индонезии, Южной Африке, на Филиппинах и в Индии.

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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что последствия COVID-19 выходят далеко за рамки случаев болезни и смерти, вызванных самим вирусом. «Перебои в оказании основных услуг людям, больным туберкулезом, — один из трагических примеров того, как непропорционально пандемия влияет на некоторые из беднейших слоев населения мира, которые и до этого были подвержены более высокому риску заболевания туберкулезом», — сказал он.

Он добавил, что страны даже во время борьбы с пандемией должны в приоритетном порядке обеспечить услугами здравоохранения всех граждан. Это даст возможность получить лечение как больным туберкулезом, так и другими заболеваниями.

В ВОЗ отмечают, что самое главное — построить системы здравоохранения, в которых каждый имеет возможность получать необходимые услуги. Некоторые страны уже предприняли шаги для смягчения воздействия COVID-19 на оказание услуг, усилив инфекционный контроль, более широко используя цифровые технологии для удаленных консультаций и поддержки, а также обеспечив профилактику и лечение туберкулеза на дому. Однако многие больные не могут получить доступ к необходимой им помощи.

ВОЗ опасается, что в 2020 году число жертв туберкулеза могло быть более чем на полмиллиона больше просто потому, что не было возможности вовремя продиагностировать болезнь.

В организации добавляют, что и до пандемии разница между приблизительно рассчитанным числом людей, которые ежегодно заболевали туберкулезом и которые официально регистрировались в качестве заболевших туберкулезом, составляла около 3 миллионов человек. Пандемия существенно ухудшила ситуацию.

«Один из способов решения этой проблемы — восстановление и совершенствование системы скрининга на туберкулез для быстрого выявления людей с инфекцией или больных туберкулезом», — отметили в организации.