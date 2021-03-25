20:53
USD 84.80
EUR 100.29
RUB 1.11
Общество
Сюжет: COVID-19

В ВОЗ озвучили еще одно последствие пандемии — рост заболеваемости туберкулезом

Во время пандемии COVID-19 наблюдалось снижение числа диагнозов, потому что меньше людей проходили тестирование. Это означает, что люди с недиагностированным туберкулезом не получают необходимого лечения и рискуют заразить других. Об этом сообщает ВОЗ.

Согласно предварительным данным по более чем 80 странам, собранным организацией, в 2020 году число получивших лечение больных туберкулезом по сравнению с 2019 годом сократилось примерно на 1,4 миллиона человек (или на 21 процент). Наиболее существенно этот показатель снизился в Индонезии, Южной Африке, на Филиппинах и в Индии.

Читайте по теме
Кох не дремлет, или Как COVID-19 сказался на ситуации с туберкулезом

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что последствия COVID-19 выходят далеко за рамки случаев болезни и смерти, вызванных самим вирусом. «Перебои в оказании основных услуг людям, больным туберкулезом, — один из трагических примеров того, как непропорционально пандемия влияет на некоторые из беднейших слоев населения мира, которые и до этого были подвержены более высокому риску заболевания туберкулезом», — сказал он.

Он добавил, что страны даже во время борьбы с пандемией должны в приоритетном порядке обеспечить услугами здравоохранения всех граждан. Это даст возможность получить лечение как больным туберкулезом, так и другими заболеваниями.

В ВОЗ отмечают, что самое главное — построить системы здравоохранения, в которых каждый имеет возможность получать необходимые услуги. Некоторые страны уже предприняли шаги для смягчения воздействия COVID-19 на оказание услуг, усилив инфекционный контроль, более широко используя цифровые технологии для удаленных консультаций и поддержки, а также обеспечив профилактику и лечение туберкулеза на дому. Однако многие больные не могут получить доступ к необходимой им помощи.

ВОЗ опасается, что в 2020 году число жертв туберкулеза могло быть более чем на полмиллиона больше просто потому, что не было возможности вовремя продиагностировать болезнь.

В организации добавляют, что и до пандемии разница между приблизительно рассчитанным числом людей, которые ежегодно заболевали туберкулезом и которые официально регистрировались в качестве заболевших туберкулезом, составляла около 3 миллионов человек. Пандемия существенно ухудшила ситуацию.

«Один из способов решения этой проблемы — восстановление и совершенствование системы скрининга на туберкулез для быстрого выявления людей с инфекцией или больных туберкулезом», — отметили в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187558/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров встретился с директором Европейского регионального бюро ВОЗ
COVID-19 в мире. Заразились более 124,7 миллиона, умерли более 2,7 миллиона
Студенты из Кыргызстана могут вылететь в Россию чартерными рейсами
Третья волна COVID-19. Вакцины нет, но вы держитесь
В Бишкеке увеличат количество санитарных рейдов в общественных местах
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В Кыргызстане коронавирусом болеет 914 человек, 152 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 106 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 87 758
Устали и деморализованы. Кто из медработников останется на посту?
Популярные новости
Как филиппинка стала кыргызской келин, но&nbsp;к&nbsp;местным обычаям так и&nbsp;не&nbsp;привыкла Как филиппинка стала кыргызской келин, но к местным обычаям так и не привыкла
Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и&nbsp;Асель Кадырбекова расстались Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова расстались
Чем болеет Райымбек Матраимов и&nbsp;почему его охраняют непонятные люди Чем болеет Райымбек Матраимов и почему его охраняют непонятные люди
Повышение тарифа на&nbsp;проезд. Почему это нельзя сделать по&nbsp;закону Повышение тарифа на проезд. Почему это нельзя сделать по закону
Бизнес
Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ&nbsp;&mdash; приложение &laquo;О!Касса&raquo; Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ — приложение «О!Касса»
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; открыл офис нового формата в&nbsp;центре Бишкека «‎Бай-Тушум» открыл офис нового формата в центре Бишкека
Рынок &laquo;Дордой&raquo; переходит на&nbsp;цифровую платформу Dordoi TW&nbsp;Scorex Рынок «Дордой» переходит на цифровую платформу Dordoi TW Scorex
Купите в&nbsp;кредит газовый котел и&nbsp;получите грант до&nbsp;20&nbsp;процентов от&nbsp;суммы кредита Купите в кредит газовый котел и получите грант до 20 процентов от суммы кредита
25 марта, четверг
20:38
В ВОЗ озвучили еще одно последствие пандемии — рост заболеваемости туберкулезом В ВОЗ озвучили еще одно последствие пандемии — рост заб...
20:18
Еще один опасный подземный переход обнаружили в Бишкеке
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
19:49
В Бишкеке из окна шестого этажа выпала двухлетняя девочка
19:42
Жительница Бишкека пешком прошла от столицы до Иссык-Куля