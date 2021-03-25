COVID-19 в мире. Заразились более 124,7 миллиона, умерли более 2,7 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 567 тысяч 275 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 124 миллиона 720 тысяч 553 человека. Больше всего зараженных в США (30 миллионов 9 тысяч 771), Бразилии (12 миллионов 220 тысяч 11), Индии (11 миллионов 734 тысячи 58), России (4 миллиона 433 тысячи 364), Франции (4 миллиона 374 тысячи 774), Великобритании (4 миллиона 326 тысяч 645), Италии (3 миллиона 440 тысяч 862), Испании (3 миллиона 234 тысячи 319), Турции (3 миллиона 91 тысяча 282), Германии (2 миллиона 722 тысячи 988) и Колумбии (2 миллиона 353 тысячи 210).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 70,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 309 тысяч 352 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 743 тысяч 222. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 177 человек. В том числе в США всего скончались 545 тысяч 237 человек, Бразилии — 300 тысяч 685, Мексике — 199 тысяч 627, Индии — 160 тысяч 441, Великобритании — 126 тысяч 621, Италии — 106 тысяч 339.

В Кыргызстане зарегистрировали 87 тысяч 758 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 286 тысяч 352, Узбекистане — 81 тысячу 678, Таджикистане — 13 тысяч 308.