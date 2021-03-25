Нам есть чему поучиться у Европы. Режиссеры о состоянии кыргызского кино

В Кыргызстане стартовал первый онлайн-фестиваль европейского кино. Мероприятие пройдет до 28 марта включительно.

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За это время на специальной платформе кыргызстанцы смогут бесплатно посмотреть 11 фильмов стран ЕС и восемь короткометражных картин о защите окружающей среды.

Все фильмы покажут на родных языках государств — участников Евросоюза с русскими или английскими субтитрами.

Журналист 24.kg поговорил с представителями отечественной киноиндустрии. Они поделились своим мнением о фестивале, проходящем в этом году в условиях пандемии COVID-19, и о состоянии кыргызского кино.

«В рамках кинофестиваля зрителю представлены не те картины, которые можно смотреть с попкорном в руках» — так комментирует культурное событие режиссер первого мюзикла в истории кыргызского кино «Дарак ыры» («Песнь древа») и один из сооснователей национальной академии «Ак илбирс» Айбек Дайырбеков.

Тем не менее режиссер называет это позитивным событием и хорошей традицией.

Фото Айбека Дайырбекова. Отечественный режиссер

«Фестивали европейского кино у нас проводились еще в начале 2000-х годов. Это очень хорошо, что в Кыргызстане организуют такие мероприятия. Они восполняют пробелы в нашей массовой культуре. Арт-хаусное кино — не то кино, которое всегда попадает в массовый прокат. И вообще, в наших кинотеатрах показывают далеко не каждый фильм, выходящий в мировой прокат», — рассказывает он.

Европейское кино расширяет кругозор и дает более полный объем того продукта, который производится в Европе. Это интеллектуальное кино. Айбек Дайырбеков

После долгого карантина из-за коронавируса, когда люди были вынуждены оставаться один на один с самими собой настоящими, деятели культуры убедились в необходимости проводить подобные мероприятия почаще, пусть даже онлайн.

Директор национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева Акжолтой Бекболотов считает, что фестивали кино такого рода, как глоток свежего воздуха для кыргызстанцев и ценителей киноискусства.

Фото Акжолтоя Бекболотова. Директор киностудии «Кыргызфильм»

«Мы поняли, что только культура, духовные и человеческие ценности помогут нам оставаться людьми. Европейское авторское кино — это работы, которые, может быть, ушли немного в тень из-за блокбастеров и их постоянной рекламы практически везде. Но сейчас у нас есть возможность наверстать упущенное, где каждый желающий может стать участником онлайн-кинофестиваля. Считаю, что это прекрасная образовательная платформа, именно та площадка, где наши кинематографисты могут черпать вдохновение», — делится своим мнением он.

Это место для дискуссий и обмена опытом и практикой, ведь кино не из Голливуда. Картины производят именно в сердце кинематографии — в Европе. Акжолтой Бекболотов

Если говорить об отечественном кинематографе, то он самобытный, колоритный. В последнее время появляются картины, где затрагивают экономические проблемы, вопросы границ.

«Например, последний фильм, снятый нашей киностудией, «На границе» режиссера Тынчтыка Абылкасымова. В картине затрагивается серьезная проблема закрытой границы, в результате которой главный герой оказывается попросту пленником пограничников двух соседних стран. В период пандемии этот фильм получил много престижных наград на кинофестивалях, которые также были вынуждены перейти в онлайн. Мы показываем острые социальные проблемы, потому что окружены этим, это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Сегодня же нам необходимы межкультурная коммуникация, развитие. Поэтому фестивали такого рода будут глотком свежего воздуха и для зрителей, и для кинематографистов нашей республики», — подчеркивает директор киностудии «Кыргызфильм».

Безусловно, что представителям отечественной киноиндустрии есть чему учиться у европейских кинематографистов.

Режиссер, сценарист и продюсер Данияр Абдыкеримов говорит, что они выбирают разносторонние темы и не привержены единому тренду, который Кыргызстан может продвигать на протяжении 10-15 лет, снимая горы, юрты, лошадей и так далее.

Фото Данияра Абдыкеримова. Продюсер

«Будучи молодым начинающим кинематографистом, я старался не пропускать ни одного культурного мероприятия и посмотрел очень много европейских картин, которые привозили сюда и показывали в Доме кино. Европейское кино, конечно же, отличается своей стилистикой, подходом. Нам, безусловно, есть чему учиться. Думаю, что нашим деятелям кино уже давно пора переходить к городской тематике, отражать судьбы людей, живущих в реальном мире и переживающих какие-то ситуации в актуальном современном обществе», — предлагает он.

Отметим, что большинство фильмов фестиваля — это участники и победители престижных международных кинофестивалей: лауреат премии Венецианского кинофестиваля «Святой Георгий», победитель Флорентийского кинофестиваля Sawah, победитель Амстердамского и Мадридского международного кинофестивалей документальных фильмов «Чужак в раю» и другие.

Помимо показа, проходят эксклюзивные дискуссии, мастер-классы и встречи с европейскими кинодеятелями.