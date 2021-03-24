Эксперт рассказал, как избежать слежки через смартфоны

Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров рассказал «Российской газете», как избежать слежки через смартфоны хотя бы частично.

Для этого стоит отключить Google Хронологию. Этот сервис постоянно фиксирует, где находился пользователь в тот или иной момент и сколько часов там провел.

Эксперт пояснил, что если Google Хронологию взломает посторонний человек, это может привести к компрометации личной информации. Злоумышленник сможет узнать привычный маршрут человека и выследить его физически. Кроме того, взлом учетной записи Google чреват лишением доступа к другим важным сервисам.

Для удаления истории местоположений в Google Хронологии необходимо зайти в Google карты -> Настройки -> Личные данные -> отключить Хронологию.

При этом эксперт уточнил, что даже если Хронология отключена, Google все равно будет отслеживать пользователя через другие сервисы. Специалисты рекомендует отключить «Историю приложений и веб-поиска».