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Общество

Температура под 40. Ребенка из Каинды доставили в реанимацию

Ребенка с высокой температурой, мать которого обратилась в 24.kg, госпитализировали в Панфиловскую территориальную больницу.

Отметим, что после публикации скорая помощь выехала домой к маленькому пациенту, врачи на месте решили доставить 10-летнего мальчика в реанимацию.

«У него взяли анализы, провели тест на коронавирус, поставили несколько капельниц. Пока непонятно, какой именно диагноз у сына, но врачи наблюдают за его состоянием постоянно», — рассказала мать ребенка.

Напомним, что вчера в редакцию 24.kg обратилась жительница Каинды. Она рассказала, что скорая помощь отказывалась ехать по вызову. На тот момент у мальчика температура тела повысилась до 40 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187365/
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