09:56
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 27 декабря в Бишкеке было в 2007 году

Самым холодным 27 декабря в Бишкеке было в 2007 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −22,6 градуса.

Самым теплым — в 2001-м, когда температура составила +16 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры декабря для столицы составляет −1,1 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был декабрь 1984 года со среднемесячной температурой −13,7 градуса.

Самым теплым — декабрь 1925-го со средней температурой +5,2 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 27 декабря в столице без осадков. Днем воздух прогреется до +4 градусов, а ночью температура опустится до −4, возможен небольшой снег.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356320/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Рекордные температуры грозят миру в ближайшие пять лет
Изменение климата: в КР температура растет в два раза быстрее, чем в мире
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 1 декабря 1952 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 24 ноября 1960 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 23 ноября 1960 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 17 ноября 1937 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 16 ноября 1937 года
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 10 ноября 1980 года
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 9 ноября 1992 года
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 8 ноября 2006 года
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
МВД уволило трех милиционеров после проверок&nbsp;&mdash; хотели пройти на&nbsp;концерт МВД уволило трех милиционеров после проверок — хотели пройти на концерт
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
27 декабря, суббота
09:44
Киев хочет согласовать мирный план с Трампом, а Трамп хочет встречи с Путиным Киев хочет согласовать мирный план с Трампом, а Трамп х...
09:42
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Расписание игр сборной Кыргызстана
09:20
Госагентство по физкультуре назовет лучших спортсменов Кыргызстана 28 декабря
09:18
Температурные рекорды. Самым холодным 27 декабря в Бишкеке было в 2007 году
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 декабря, пятница
23:38
Google разрешил пользователям менять адрес электронной почты
23:16
Три волейболистки сборной Кыргызстана стали лучшими на турнире на Мальдивах
23:05
Бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака приговорили к 15 годам тюрьмы
22:45
С заботой о детях. Как энергетики отметили профессиональный праздник
22:33
Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активисту Бекназару Айталиеву вынесли приговор