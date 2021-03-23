Требуют смертной казни. Верховный суд США пересмотрит дело уроженца Кыргызстана

Верховный суд США пересмотрит дело уроженца Кыргызстана Джохара Царнаева, которому 1 августа 2020 года ранее апелляционный суд отменил смертный приговор и заменил его пожизненным заключением за взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу суда.
В сообщении говорится, что в октябре 2020 года Минюст Америки обратился в Верховный суд с прошением о пересмотре решения суда нижней инстанции. Администрация Дональда Трампа, включая самого теперь уже экс-президента США и генпрокурора, заявила, что будет добиваться смертной казни для Царнаева.
Как пишет Reuters, администрация президента Джо Байдена уже заявляла, что имеет свой личный взгляд на несколько дел, переданных в суд еще при Трампе, однако по делу Царнаева никаких заявлений сделано не было.
«Верховный суд примет к рассмотрению прошение правительства о пересмотре дела «бостонского террориста» Джохара Царнаева», — сообщил Верховный суд в своем Twitter.
Напомним, что жертвами взрывов у финишной черты Бостонского марафона 15 апреля 2013-го стали 3 человека, 264 получили ранения.
Начиненные взрывчаткой скороварки привели в действие Джохар Царнаев и его старший брат Тамерлан, погибший в перестрелке с полицией вскоре после взрывов.