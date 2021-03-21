Студенты российских вузов из Кыргызстана могут приступить к очной форме обучения

Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение № 639-Р, разрешающее въезд в Россию иностранным студентам, сообщают СМИ.

Документ позволит приехать в Россию не всем учащимся, а только гражданам из эпидемиологически благополучных стран. Такие государства будут вычислять по алгоритму, разработанному Минобразования и науки РФ и утвержденному оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения в РФ новой коронавирусной инфекции.

Известно, что студенты из Кыргызстана, обучающиеся в российских вузах, смогут также вернуться к очной форме получения знаний.

Разрешающее распоряжение кабмина позволит иностранным студентам вернуться к очному формату обучения в России. Для этого Минобрнауки разработало порядок въезда учащихся из-за рубежа. Ранее Роспотребнадзор упростил учащимся из других государств порядок допуска к занятиям при наличии теста ПЦР, однако официального разрешения на въезд до сих пор не было.

Въехать в Россию могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.