Вредные советы, или Как лайфхаки и метод ашара помогают учиться на удаленке

Бишкекские подростки уже год на дистанционке — в государственных школах средние классы учатся онлайн с прошлого марта. Эти месяцы были нелегкими для учеников и их родителей. Последних они научили терпению, а сами школьники приобрели много разнообразных навыков, причем не всегда тех, которых ожидали от них взрослые. Столкнувшись с необходимостью учиться удаленно, школьники придумали множество лайфхаков, облегчающих процесс обучения. О своих секретах внезапной успеваемости и оптимизации учебного процесса 24.kg согласились рассказать ученики одной из столичных гимназий.

Поколение Z отличается от своих родителей не только отношением к жизни и устремлениями. Нынешних подростков не зря называют «цифровыми людьми», они родились и живут в мире технологий и гаджетов. И к выполнению домашних заданий подходят творчески. Настолько, что многие родители схватились бы за голову, узнав, как любимое чадо делает уроки.

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Причем знакомые взрослым не понаслышке «решебники» и ГДЗ (сайты с готовым домашним заданием) давно морально устарели. К тому же они ориентированы только на российские учебники, а их используют далеко не все школы и гимназии. Поэтому подростки предпочитают сайт znanija.com. Это международное сообщество по взаимопомощи в выполнении домашних заданий, в котором 350 миллионов учеников и экспертов.

«Только нужно с ним аккуратнее, — предупреждают юные знатоки. — Можно нарваться на неправильный ответ. Сейчас за этим стали следить, но несколько раз было, что отвечают всякую ерунду».

У сайта есть и мобильное приложение. Его можно установить на смартфон, даже если настроен родительский контроль, то есть если ребенок захочет его скачать, никто об этом не узнает.

Ответы в приложении есть практически на любой вопрос, в том числе по кыргызскому языку, кыргызской литературе и истории. Что же касается международных предметов, то это просто кладезь полезной информации — он выигрывает даже у Google, весьма уважаемого школьниками. Прежде всего за переводчик, который значительно упростил выполнение языковых заданий.

«Есть, конечно, хитрости. Текст, когда переводишь, например, с русского на кыргызский, нужно обратно перевести и посмотреть, что получилось. Если какая-то абракадабра, то перевод неправильный», — советуют подростки.

Но ошибками больше грешат сервисы, которые переводят текст «с листа». Да, есть и такие. Фотографируешь задание, отправляешь картинку и сразу получаешь перевод.

Не менее просто с заданиями по русскому языку. Помните, сколько времени посвящали в школьные годы морфологическому разбору слов или разбору предложений по составу? Теперь это дело двух минут. Вводишь текст, нажимаешь на кнопку — готово. Даже приложение не нужно скачивать — все сервисы работают онлайн.

Фото из интернета. Скриншот программы

Настоящим ноу-хау стал подход к написанию сочинений. Учителя теперь тоже продвинутые и проверять текст на плагиат умеют. Да и списывать сочинения в интернете не комильфо. Школьники делают проще — наговаривают текст, используя предустановленную в каждом смартфоне функцию «речь в текст». Отправляют получившийся опус родителям, получают эмоциональную критику в свой адрес за качество работы и уже отредактированный текст, который можно переписать и сдать учителю.

«Очень удобная и полезная функция. Но не все могут ею пользоваться. Грамотно наговорить текст сложнее, чем написать, нужно уметь красиво разговаривать», — сокрушаются юные изобретатели.

С точными науками еще интереснее.

При современном развитии технологий удивительно, как все школьники поголовно не прослыли математическими гениями.

Есть приложения, где можно ввести уравнение или пример в несколько действий и получить не только ответ, но и подробное решение. Или вводишь условия задачи, и приложение ее решает — полностью, расписывая каждое действие.

Единственная радость для родителей, которым нужны реальные знания детей, — ограниченный функционал бесплатной версии программ.

Зато калькуляторы доступны всем без исключения. И это не старинные устройства, способные только на простую арифметику. Они умеют умножать и делить в столбик, выполнять действия с дробями, и простыми, и десятичными, неравенствами, производными и интегралами. И конвертировать: хоть граммы в тонны, хоть секунды в часы. Выполнение «домашки» по математике становится легким занимательным квестом по полезным сайтам и приложениям.

Но весь этот внушительный набор инструментов проигрывает обычной взаимовыручке. Ученики класса общаются в чате, где обмениваются выполненными домашними работами. Главное, не поделиться ею с одноклассниками раньше, чем с учителем, а то и двойку можно схлопотать за списывание.

Бартер обычно происходит между учениками, хорошо успевающими по разным предметам. Причем здесь, как на бирже, есть свои котировки.

«Я последнюю контрольную по математике обменял на шесть любых ответов по кыргызскому или адабият. Я могу их запросить в любое время до конца учебного года», — похвастался весьма довольный собой ученик 6-го класса.

Предприимчивые школьники честно признались, что у них еще остались «тузы в рукаве», о которых они говорить не будут, чтобы родители не расстраивались. После такой заботы можно утешаться тем, что хотя бы с компьютерной грамотностью и умением облегчить себе жизнь у подрастающего поколения никаких проблем не возникает.