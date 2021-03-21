Неделя-24. Заговорили о третьей волне COVID, и как будут выбирать нового муфтия

В Кыргызстане вновь начался рост числа зараженных коронавирусом. Пока в день их число не превышает ста человек, но, как заявили в Министерстве здравоохранения, «напряжение возрастает, надо быть предельно осторожными, пандемия не закончилась». «Вопросы, которые часто задают, — будут ли вводиться локдаун, карантин, ограничения, — это зависит от эпидемиологической ситуации. Если будет риск для населения, возможно, придется вводить ограничения», — заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

В Кыргызстан из Ирака вернули 79 детей. По данным МИД, акция прошла в рамках гуманитарной миссии «Мээрим». Она направлена на спасение детей, находящихся в крайне опасной для жизни и здоровья ситуации и имеющих право на защиту государства. Вывоз детей осуществили с согласия их матерей, оставшихся в Ираке, и родственников в Кыргызстане, готовых принять их в семьи на воспитание.

Уровень бедности населения Кыргызстана по итогам 2020 года достиг 31 процента. Об этом сообщил глава офиса Всемирного банка в КР Навид Хасан Накви. По его словам, в 2019-м уровень бедности составлял 20 процентов. Еще около 60 процентов населения республики были рядом с этой чертой. Любой шок мог сильно ударить по ним. В итоге в прошлом году уровень бедности вырос на 11 процентов.

«Основными причинами роста уровня бедности стали потеря работы и рост инфляции. Вторая причина повлияла на ситуацию сильнее, — отметил Навид Хасан Накви. — Мы ожидаем, что по итогам 2021-го уровень бедности в Кыргызстане вырастет еще на 4 процента — до 35 процентов».

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Основной закон вне закона

Фото из интернета. Власти, несмотря на критику, продолжают продавливать новый Основной закон

На прошлой неделе Жогорку Кенеш большинством голосов принял законопроект по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях. Юристы Центра политико-правовых исследований обозначили основные нарушения депутатов парламента при голосовании за принятие закона о назначении референдума на 11 апреля 2021 года. Подробнее — «Нарушение регламента ЖК: почему референдум и изменение Конституции нелегитимны».

Битва за Бишкекский кенеш

В Бишкеке 11 апреля горожанам предстоит выбрать новый созыв столичного кенеша. Всего на вакантные места претендуют 1 тысяча 820 кандидатов от 25 политических партий. Бишкекский городской кенеш состоит из 45 депутатов, 32 из них решили, что хотят оказаться и в новом созыве. Интересно, что абсолютное большинство сменили политические партии. Подробнее — «Знакомые все лица. Две трети действующих депутатов БГК идут на выборы».

Партии вступили в борьбу за мандаты в местных кенешах. Как и прогнозировали эксперты, в Бишкеке самая активная кампания. На места в БГК претендуют 25 политорганизаций. 12 марта началась агитация. 24.kg рассказывает, чем претенденты завлекают электорат. Подробнее — «Выборы в Бишкекский городской кенеш: что обещают нам партии».

Мэрия Бишкека утопает в бюрократии и игнорирует горожан

Фото читателя 24.kg. Тротуар по проспекту Чуй

Ежедневно жители Бишкека высказывают претензии городским чиновникам по поводу некачественных дорог, тротуаров, посадки деревьев и многим другим проблемам. Горожане указывают на недочеты в благоустройстве столицы и пытаются обратить внимание соответствующих служб. Столичная мэрия привычно занимается отписками: «Меры примем, ждите». И люди ждут. Годами. Журналист 24.kg разбирался, почему местные власти бездействуют, игнорируя сигналы.

Дата-отдел 24.kg проанализировал данные по ремонту дорожной инфраструктуры в Бишкеке и выяснил, что власти столицы отдают предпочтение ремонту дорог, а не тротуаров. Это приводит к тому, что быть пешеходом в городе не просто неудобно, но еще и опасно. Подробнее — «Власти Бишкека ремонтируют больше дорог, чем тротуаров. Почему это плохо».

Как рост цен на кыргызстанцах сказался

Подорожание продуктов питания и других товаров народного потребления продолжает сказываться на кошельках кыргызстанцев. Если сложности ощущают те, кто зарабатывает в несколько раз больше прожиточного минимума в месяц, то что говорить о пенсионерах и людях с ограниченными возможностями здоровья? Журналист 24.kg побеседовал с жителями страны, которые ежедневно чувствуют на себе повышение стоимости продуктов.

COVID-19. Вспоминая ужасный год

Фото из интернета. Точной цифры, сколько реально погибло от коронавируса кыргызстанцев, до сих пор нет

Ровно год назад в Кыргызстане зарегистрировали первые три случая заражения коронавирусом. С тех пор жизнь республики разделилась на «до» и «после». COVID-19 и внебольничной пневмонией переболели свыше 85 тысяч кыргызстанцев, а около 1,5 тысячи скончались. Но эпидемия продолжается. Редакция 24.kg решила вспомнить все, что пережила страна за этот год.

Как COVID-19 сказался на ситуации с туберкулезом

По оценкам ВОЗ, около четверти всего населения мира являются носителями палочки Коха, но при этом не болеют туберкулезом и не опасны для окружающих. При этом переболевшие COVID-19 пациенты больше других восприимчивы к заболеванию туберкулезом. Об этом 24.kg рассказала пульмонолог-фтизиатр Калдыгуль Душимбекова.

Когда звания пекут, как пирожки

Фото из интернета. Звания дают в Кыргызстане часто и зачастую непонятно за что

В Кыргызстане больше 150 генералов. Только один беглый президент Курманбек Бакиев присвоил высшие воинские звания более 30 офицерам, включая родного брата Жаныша Бакиева. Роза Отунбаева за полтора года своей работы на посту главы государства раздала генеральские погоны 13 офицерам, а Алмазбек Атамбаев — восьми. Садыр Жапаров не стал нарушать порочную практику и тоже раздает звания. Подробнее в материале «Свадебные генералы Кыргызстана. Кому за 15 лет присвоили высшие воинские звания».

Выборы нового муфтия. Как пройдет конкурс

5 апреля состоится курултай Совета улемов мусульман Кыргызстана, на котором выберут нового муфтия. Регистрация кандидатов на пост завершилась. Всего подали восемь заявок. На высокий религиозный пост претендуют Нурбек Токтогулов, Сайдамир Джейналиев, Султанали Гапуров, Убайдулла Сарыбаев, Шукур Исмаилов, Шакир Маматов, Нематилла Жээнбеков и Ниязали Арипов. Как пройдет конкурс и какие требования предъявляются к будущему муфтию, 24.kg рассказал председатель Совета улемов КР Абибилла Кадырбердиев.

Как поработал «Кумтор» в 2020 году

Фото «Кумтор Голд Компани». Центральный карьер месторождения

В 2020 году производство золота на руднике «Кумтор» составило 17 тонн 297,76 килограмма. Выплаты компании в Кыргызстане составили $344,68 миллиона. Подробнее в годовом отчете компаний «Центерра» и «Кумтор Голд Компани».

Мнимая поддержка инвесторов

В истории Кыргызстана 2020 год останется одним из самых тяжелых. За какие-то 12 месяцев обрушились национальная экономика, медицина, социальный уклад. Рухнуло вслед за ними и доверие к власти, причем не только граждан, но и иностранных инвесторов. Как же отечественные политики отреагировали на крах экономики? 17 февраля 2021-го депутаты Жогорку Кенеша создали временную депутатскую комиссию по изучению работы компании «Кумтор». О ситуации на месторождении в материале «Как поддержать инвесторов в Кыргызстане? Создать госкомиссию по их проверке».

Когда властям не до экономики

Кыргызстан пока не оправился от последствий пандемии коронавируса и октябрьских событий. Продолжающиеся проверки бизнеса и уголовные дела только добавляют проблем. В итоге падение ВВП, замедлившееся в январе, по итогам февраля возобновилось. Подробнее в экономическом обзоре «Итоги февраля. Реалии Кыргызстана: производство падает, а цены растут».

Кыргызстанка о том, чему стоит поучиться у японцев

Фото из личного архива. Чолпон Аркабаева

Эксперт пресс-службы правительства Чолпон Аркабаева полтора года живет в Японии. Она является магистрантом факультета политологии одного из топовых частных японских университетов Мейджи. В интервью 24.kg она рассказала, как поступить в японский вуз, и поделилась впечатлениями о Стране восходящего солнца.

Будни Бишкекского дома малютки

Несколько лет назад в Бишкекском доме малютки воспитывалось до 110 детей, сейчас их стало втрое меньше. А само учреждение преобразовано в Специализированный центр реабилитации детей и семьи. Его сотрудники рассказали 24.kg, как живут сейчас их подопечные и почему мамы стали реже отказываться от детей.

Бродячие собаки. Что с ними делать?

В Аксыйском районе на минувшей неделе нашли тело младенца. На трупе обнаружены следы укусов собак. Мертвого новорожденного обнаружили жители села Уч-Коргон. Мальчик был без одежды, лицо и руки частично разодраны. Этот случай вновь поднял в обществе дискуссию о бродячих собаках. Сторонники и противники отстрела животных вновь ломают копья, споря о том, какой способ решения проблемы самый действенный и гуманный. 24.kg выслушало все мнения.

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Виктора Клейменова. Токтогульское водохранилище

Сегодня мы путешествуем по разным регионам республики, временам года и даже в прошлое. Начнем же наш путь из столицы, но на этот раз южной — Оша. Подробнее — «Мгновения жизни. Токтогульское водохранилище и летний Ош».

Семь советов от шеф-повара

Мнение о том, что питаться правильно и вкусно, — это очень дорого, прочно закрепилось в сознании кыргызстанцев. Действительно, рецепты здоровых блюд часто выглядят как список ингредиентов для варки зелья, многие из которых точно не по карману среднестатистическому жителю Бишкека. Шеф-повар кулинарной студии Parmesun Тариэль Бектемиров рассказал 24.kg, как нужно питаться правильно и какими продуктами стоит запасаться на неделю.