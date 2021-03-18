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Общество

Айсулуу Тыныбекова отказалась от соцсетей ради летней Олимпиады в Токио

Айсулуу Тыныбекова отказалась от соцсетей ради летней Олимпиады в Токио. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

«Этот год очень важен для меня. Приближается дата Олимпийских игр. В связи с этим тренировочные процессы усиливаются, вместе с ними и ответственность. Требования к нам высокие, дисциплина стоит на первом месте. Поэтому необходимо держаться подальше от социальных сетей. Думаю, сейчас будет правильным все свое время направить на тренировки. Надеюсь, вы поддержите мое решение. Поэтому не обижайтесь, если не буду отвечать на сообщения. Временно приостанавливаю использование аккаунтов», — написала она.

Напомним, летняя Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020-го. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие было перенесено на год.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186953/
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