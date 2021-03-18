Надира Джусупбекова: Через подготовку к PISA поднимется качество образования

«Через подготовку к PISA (Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся) мы поднимем качество образования», — отметила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова на совещании в режиме видео-конференц-связи с учителями всех регионов страны.

Она напомнила, что Кыргызстан дважды принимал участие в этой программе и показал низкие результаты. «Но первые два раза мы прошли ее без подготовки. Система образования была нацелена на другие вещи, у нас был полностью знаниевый подход — дать как можно больший объем знаний ученикам. Низкие, плохие результаты позволили понять нам всем, как весь мир обучает. Мы стали разрабатывать и внедрять новые стандарты образования», — сказала Надира Джусупбекова.

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Она добавила: апробация новых стандартов позволяет понимать, что в них хорошо, а что плохо, что надо улучшать. «Например, PISA проверяет функциональную, математическую, естественно-научную грамотность, цифровые навыки. Как ребенок на практике применяет все те знания, которые получает в течение 11 лет. Сейчас мы больше к ней готовы. Пять лет и учителя, и дети будут по всем направлениям готовиться. И через подготовку к PISA поднимем качество образования», — заметила замминистра.

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков подчеркнул, что, по его мнению, не стоит подстраивать систему образования под какую-либо программу. «Это был срез знаний наших детей на практике. Если оказались не готовыми к PISA, это не значит, что должны под нее подстраиваться и обучать детей, исходя из того, что ею предусмотрено для оценки знаний. Наоборот, система образования страны должна быть такой, чтобы наши дети могли пройти любой тест, любое испытание», — заключил он.