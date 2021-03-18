Дело «Вечерки». Почему органы юстиции покрывают проигравшего в суде Рябушкина

Юристы правовой клиники «Адилет» продолжают биться за законные права владельца издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима.

Отвечая на вопросы 24.kg, представители защиты Александра Кима вновь высказали недоумение по позиции, которую заняли отдельные работники Министерства юстиции. Адвокаты отметили, что, к примеру, одна из последних публикаций в газете с разъяснениями анонимного автора «по неслучайному совпадению повторяет позицию начальника Чуй-Бишкекского управления юстиции Кубана Казакова, озвученную на заседании административной комиссии от 7 декабря 2020 года, на которой представителей Александра Рябушкина (фактически захватившего издательский дом. — Прим. 24.kg)».

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«Правовая клиника «Адилет» 15 марта 2021-го обратилась с открытым обращением на имя президента Садыра Жапарова о мерах защиты бизнес-среды. В качестве примера мы привели дело ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон», в частности, действия и бездействия Министерства юстиции, и о волоките судебных процессов в Бишкекском городском суде», — рассказала глава правовой клиники Чолпон Джакупова.

По ее словам, вполне естественным и логичным было бы ожидать пояснений от соответствующих органов, указанных в заявлении, однако истеричная реакция почему-то последовала от редакции газеты «Вечерний Бишкек», которая в деле является даже не стороной, а лишь третьим лицом, представители которой ни разу не соизволили явиться хотя бы на один процесс.

«Не давая никаких пояснений по существу, редакция газеты расценила наше обращение как давление на государственные органы. Ну а затем, ссылаясь на Рябушкина, открыто перешла на угрозы и шантаж. В связи с чем я посчитала необходимым дать ответ на анонимную статью», — сказала глава «Адилета».

Ответ Чолпон Джакуповой:

«Во-первых, в соответствии со статьей 99 Конституции разбирательство дел во всех судах открытое. В соответствии со статьей 33 Конституции каждый имеет право свободно получать, использовать и распространять информацию. Каждый имеет право на получение информации о деятельности государственных органов.

Таким образом, освещение в средствах массовой информации любых незаконных действий или бездействий органов государственной власти, судебных процессов, а также публичные обращения в органы государственной власти по нарушениям закона являются неотъемлемым конституционным правом.

Стороне Рябушкиных изначально не было желательным освещение данных процессов, его юристы категорически против проведения видеосъемок и участия СМИ. В связи с чем понимаю опаску и боязнь Рябушкиных публичного сопровождения данных процессов и обнажения незаконных действий государственных органов, практика которых нами серьезно анализируется и выдается общественности.

Во-вторых, в отличие от юристов Рябушкина, правовая клиника «Адилет» ни разу не обращалась в дисциплинарную комиссию при Совете судей по данным процессам. Вот как раз угроза и шантаж подачи таких заявлений можно расценивать как давление на суд. Кроме того, в отличие от той же стороны, правовая клиника «Адилет» не обращается ни с какими жалобами и не угрожает юристам и представителям Рябушкина.

В-третьих, разъяснения неназванного автора статьи по неслучайному совпадению повторяют позицию начальника Чуй-Бишкекского управления юстиции Кубана Казакова, озвученную им на заседании административной комиссии от 7 декабря 2020 года, на которой представителей А. Рябушкина не было.

Министерство юстиции именно из-за непоследовательной и двойственной позиции Чуй-Бишкекского управления юстиции, а также убедительности доводов юристов «Адилета» 8 декабря 2020-го своим приказом № 1477-р признало жалобу Александра Кима обоснованной и отменило незаконный приказ Кубана Казакова от 1 октября 2020 года № 5578 «Об отказе в государственной перерегистрации ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон».

Однако Казаков настоял на включении в этот приказ пункта 3 об обращении с разъяснением в Первомайский районный суд Бишкека согласно статье 208 Гражданско-процессуального кодекса.

Наши юристы объяснили ему, что органы юстиции не могут обращаться в данном вопросе в суд на основании статьи 208 ГПК, но это не возымело действия. Когда Казаков получил соответствующий ответ из Первомайского районного суда, а также исчерпывающее разъяснение о приведении сторон в первоначальное состояние, то последний вошел в ступор.

Таким образом, после исполнения Чуй-Бишкекским управлением юстиции пункта 3 и получения ответа из суда со стороны Министерства юстиции должны последовать действия в виде издания последующего приказа, так как материалы жалобы находятся именно там и в рамках этого приказа они никому не передавались.

Сам же приказ является промежуточным и дает поручение должностным лицам произвести определенные действия.

Действия вне пунктов приказа от 8 декабря 2020-го № 1477 являются незаконными, о чем и сообщает заместитель министра юстиции Максатбек Есеналиев в аппарат президента.

Следует отметить, что раз отменен приказ горюста от 1 октября 2020 года № 5578 «Об отказе в государственной перерегистрации ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон», то материалы по данному заявлению должны быть заново пересмотрены с учетом приказа вышестоящей инстанции на принципах единоначалия.

Кроме того, согласно пункту 4 данного приказа, назначено служебное расследование в части дачи неустановленными должностными лицами предыдущих некорректных разъяснений в средства массовой информации якобы от имени руководства Министерства юстиции, исполнение которого также должно трансформироваться в последующий отдельный приказ.

К сожалению, по неизвестным причинам с 8 декабря 2020-го приказ № 1477-р не доведен до логического конца, а заявление Александра Кима от 28 сентября 2020 года о государственной перерегистрации до сих пор не рассмотрено.

В-четвертых, на сегодня имеются вступившие в законную силу судебные акты, согласно которым отменены все решения и определения, которые были вынесены в пользу Рябушкиных в 2014-2015 годах.

Решением Первомайского районного суда Бишкека от 4 октября 2019-го в удовлетворении искового заявления о признании права собственности за Рябушкиными на доли в имуществе ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон» отказано. Данное решение суда также вступило в законную силу.

Следует отметить, что перерегистрация ОсОО «Рекламная фирма «Рубикон» в 2015 году была осуществлена на основании вынесенных судебных актов (определений суда) по заявлению Рябушкиных о порядке и способе исполнения решений судебных органов, а не в рамках искового производства.

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Поворот исполнения осуществляется в случае, когда в рамках искового производства судебным решением было взыскано имущество.

На основании вынесенных судебных актов, согласно которым отменены решения и определения в пользу Рябушкиных, стороны приведены в первоначальное положение.

Следовательно, Чуй-Бишкекским управлением юстиции должна быть произведена перерегистрация в пользу Александра Кима.

В-пятых, о том, что это не рейдерский захват, не давление на бизнес и свободу слова, а обычный спор двух хозяйствующих субъектов с 2015-го, говорили только Алмазбек Атамбаев и его окружение. Так называемый спор сопровождался возбуждением по надуманным причинам уголовного дела в отношении Александра Кима именно по заявлению Рябушкина. Только после того, как Александр Ким был вынужден покинуть страну, Рябушкины спокойно завладели имуществом газеты.

О небоснованности уголовного преследования Александра Кима свидетельствует постановление Свердловского районного суда Бишкека, в отличие от обвинительного приговора в отношении Рябушкина».