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Общество
Сюжет: COVID-19

Год с COVID-19. Самому маленькому пациенту инфекционной больницы было 20 дней

Самому маленькому пациенту с COVID-19, которого лечили в Республиканской инфекционной больнице, было 20 дней от роду. Об этом на пресс-конференции рассказал главный врач РКИБ Гульжигит Аалиев.

По его словам, за все время лечение у них получили около 7 тысяч человек.

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«Также лечился гражданин, которому был 101 год», — сказал он и добавил, что и самый маленький, и самый старший пациенты выздоровели.

Гульжигит Аалиев добавил, что больница начала работать в особом режиме с момента выявления первых случаев больных.

«Сотрудники жили при больнице, мы, можно сказать, полностью закрылись от внешнего мира. Первое время были большие трудности, никто не знал, как обследовать больных, чему уделять внимание. Сейчас уже научились обследовать и лечить», — отметил он.

Напомним, что ровно год назад в этот день официально заявлено о первых заболевших в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186910/
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