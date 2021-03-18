Компенсации получили 1 тысяча 137 медработников, переболевших COVID-19

Компенсации по 200 тысяч сомов получили 1 тысяча 137 медработников, переболевших COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Мадамин Каратаев.

По его словам, всего поступило около 4 тысяч заявок на получение компенсации.

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«Кроме того, 32 семьи умерших медицинских работников получили по 1 миллиону сомов, всего поступило 60 заявок от семей», — сказал он.

Мадамин Каратаев отметил, что с начала года пока никто не получил компенсации. «11 января вышло постановление правительства, согласно которому работодатель — организация здравоохранения создает комиссию, которая изучает документ и принимает решение: положена компенсация или нет. При этом сумма компенсации уменьшена до 75 тысяч сомов», — отметил он.

Добавим, что компенсации положены только тем медикам, у которых диагностирован лабораторно-подтвержденный COVID-19. Как объяснил замминистра, в майское постановление правительства, на основании которого выплачивались компенсации, не была включена внебольничная пневмония. «Многие обращаются по этому вопросу. Но раз в постановлении написано, что выплачивать с ПЦР-положительным анализом, мы должны выполнять. Мы поднимали этот вопрос, в том числе и в Жогорку Кенеше. Если будут внесены изменения, то будем выплачивать», — сказал он.