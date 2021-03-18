Вакцина от COVID-19. Первыми прививать начнут в Бишкеке, Оше и Чуйской области

«Мы ожидаем, что завтра в страну поступит 150 тысяч доз вакцины «Синафарм» из КНР», — сообщила на пресс-конференции директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульнара Ишенапысова.

Она отметила, что вакцинация начнется в Бишкеке, Оше и двух районах Чуйской области. Целевая группа — врачи и учителя.

Гульнара Ишенапысова добавила, что Минздрав также ждет поставок вакцин из России и в рамках механизма COVAX.

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«Сейчас во всем мире принимается решение об охвате вакцинацией более 65 процентов населения. С июня прошлого года Кыргызстан как страна с низким уровнем дохода вошла в программу COVAX. Отправили заявку, разработали национальный план вакцинации, утвержден приказ по ее проведению. По этому механизму планируем охватить около 20 процентов населения. В апреле ожидали поставку AstraZeneca. Мы предварительно рассмотрели ее, у нас действует научно-техническая экспертная группа, она дала рекомендацию. Мы были на подготовительном этапе. Для получения вакцины страна должна была выполнить ряд обязательств. В том числе разработать национальный план и соглашение об ответственности в случае регистрации побочных эффектов во время иммунизации. Была создана межведомственная комиссия, в Минюсте должны были сказать, кто будет нести ответственность, должно быть соответствующее постановление», — отметила Гульнара Ишенапысова.

Она добавила, что после появления информации о временном приостановлении использования вакцины из-за регистрации тромбоза у некоторых привитых страна обратилась в фонд за разъяснением. «ВОЗ сейчас проводит расследование причинно-следственных связей, ожидаем ее заключения», — отметила она.

Кроме того, сейчас проходит процедура по получению вакцины из России.

«Наша страна поставила цель охватить 70 процентов населения, ожидаем помощи от международных организаций, которые могут финансово помочь в дальнейшем с приобретением вакцины», — заключила Гульнара Ишенапысова.