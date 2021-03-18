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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 121,1 миллиона, умерли более 2,6 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 493 тысячи 592 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 121 миллион 160 тысяч 99 человек. Больше всего зараженных в США (29 миллионов 605 тысяч 933), Бразилии (11 миллионов 693 тысячи 838), Индии (11 миллионов 438 тысяч 943), России (4 миллиона 368 тысяч 943), Великобритании (4 миллиона 287 тысяч 996), Франции (4 миллиона 169 тысяч 274), Италии (3 миллиона 281 тысяча 810), Испании (3 миллиона 206 тысяч 116), Турции (2 миллиона 930 тысяч 554), Германии (2 миллиона 610 тысяч 769) и Колумбии (2 миллиона 314 тысяч 154).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 68,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 264 тысячи 563 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 680 тысяч 237. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 1 человека. В том числе в США всего скончались 538 тысяч 52 человека, Бразилии — 284 тысячи 775, Мексике — 195 тысяч 908, Индии — 159 тысяч 44, Великобритании — 126 тысяч 68, Италии — 103 тысячи 432.

В Кыргызстане зарегистрировали 87 тысяч 143 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 277 тысяч 906, Узбекистане — 80 тысяч 858, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186887/
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