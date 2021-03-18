Год с COVID-19 вскрыл проблемы в системе здравоохранения страны. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Мадамин Каратаев.

Он напомнил, что ровно год назад в этот день официально заявлено о первых заболевших в Кыргызстане.

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«Не только Кыргызстан, но и весь мир был не готов к пандемии. В Кыргызстане она выявила многие проблемы в системе здравоохранения, которые копились в течение 30 лет. Коронавирус вскрыл, что надо уделять внимание системе здравоохранения в целом, общественному здравоохранению и профилактике», — отметил он.

Мадамин Каратаев добавил, что сегодняшняя задача ведомства — максимально подготовиться к третьей волне. «Чтобы она легко прошла, мы все силы и средства направили, чтобы люди не болели», — добавил он.