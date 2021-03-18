В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 684 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 337 пациентов, в больницах — 347. В том числе 17 человек — в крайне тяжелом состоянии, 85 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 244 человека (или 70,3 процента) — оценивают как средней тяжести. Только один человек находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 51 человек. В Бишкеке выписаны 24 человека, Чуйской области — 17, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 8.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 31 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.