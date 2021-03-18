В Кыргызстане за сутки выявили еще 98 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 49 случаев, Оше — 1, Чуйской области — 36, Ошской — 4, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 6.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 87 тысяч 143 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.