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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 98 новых случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 87 143

В Кыргызстане за сутки выявили еще 98 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 49 случаев, Оше — 1, Чуйской области — 36, Ошской — 4, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 6.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 87 тысяч 143 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186879/
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