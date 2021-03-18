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Общество

Питание многих детей до двух лет в Баткене и Джалал-Абаде назвали неприемлемым

Проект USAID «Мыкты азыктануу» («Лучшее питание») провел исследование вопросов питания, которые влияют на здоровье матери и ребенка в Баткене и Джалал-Абаде. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США.

«Данные показывают, что дети в возрасте до двух лет не получают достаточного количества витаминов и питательных веществ из-за нездоровых практик, например употребления вредной пищи. Почти 90 процентов участников опроса сообщили, что их дети в возрасте 6-23 месяцев ели нездоровую пищу за последние 24 часа», — отметили в посольстве.   

Употребление большого количества таких продуктов, как сладкое печенье, газированные напитки, чипсы, соленые крекеры, способствует как задержке роста, так и набору избыточного веса.

Исследование также показало, что только половина младенцев в возрасте до 6 месяцев находится на исключительно грудном вскармливании. Согласно рекомендациям ВОЗ, дети в этом возрасте должны получать только грудное молоко, и кормление их другими продуктами и водой может нанести вред здоровью ребенка.

Опросы показали, что только около 18 процентов детей в Баткене в возрасте 6-23 месяцев получают минимально приемлемую диету.

Это значит, что дети не получают должного количества витаминов и питательных веществ из различных продуктов: орехов, мяса, яиц, фруктов и овощей.

Некачественное питание ограничивает интеллектуальное и физическое развитие младенцев и детей.

В посольстве отметили, что проект USAID «Мыкты азыктануу» помогает информировать население Баткенской и Джалал-Абадской областей о важности здорового питания, гигиены и санитарии. В прошлом году проект привлек более 2 тысяч активистов. После обучения, активисты провели информационные сессии по вопросам питания для более чем 17 тысяч семей.

Исследование для проекта проведено консалтинговой компанией M-Vector в октябре — ноябре 2020 года. Опрошено около трех тысяч матерей детей в возрасте до двух лет в Баткенской и Джалал-Абадской областях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186846/
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