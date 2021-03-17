13:00
USD 84.80
EUR 101.14
RUB 1.16
Общество

Скандал с матчеством. Дело Алтын Капаловой передали в Октябрьский суд Бишкека

Дело Алтын Капаловой, которая сменила своим детям отчества на матчество, передадут в Октябрьский районный суд столицы. Об этом 24.kg сообщила адвокат Евгения Крапивина.

По ее словам, дело по подсудности передадут в Октябрьский суд через 10 дней, потому что фактически Алтын Капалова проживает в Октябрьском районе Бишкека. Отмечается, что судебное разбирательство назначат только через две недели.

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС ранее подал в суд на активистку и феминистку Алтын Капалову. Поводом для иска послужило то, что она дала своим детям не отчество, а матчество (матроним) и сменила фамилию.

Позже замдиректора департамента Галия Аманова сообщила, что только суд может вынести решение об аннулировании переоформления, поскольку из электронного реестра данных эту запись тоже нужно удалять, а это возможно, опять же, только по распоряжению суда. Она добавила, что виновата в данном случае сотрудница, которая занималась переоформлением. Ей грозит дисциплинарное взыскание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186762/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с матчеством. Журналистов не пускают на заседание суда
Цифровизация судов. Задержан статс-секретарь Судебного департамента
Change.org должны разблокировать. Решение суда отменено
Более 125 тысяч дел были рассмотрены судами первой инстанции в прошлом году
Скандал с матчеством. Алтын Капалова прокомментировала начавшийся суд
Сменила детям отчество на матчество. На активистку Алтын Капалову подали в суд
Решение суда. Директором ОАО «Северэлектро» остается Улан Астаркулов
Задержан человек, в ночь на 10 февраля вскрывший сейфы в Бишкекском горсуде
Кримавторитету Дженго стало плохо в суде. Ему вызвали скорую помощь
Взлом кабинетов в Бишкекском горсуде. Все дела на месте
Популярные новости
В&nbsp;муфтияте Кыргызстана определились с&nbsp;датой начала Орозо В муфтияте Кыргызстана определились с датой начала Орозо
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;14&nbsp;марта: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: снег
В&nbsp;Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление В Сокулуке родила 15-летняя девочка. Мать подростка отозвала заявление
Знаете, какие изменения вносятся в&nbsp;Конституцию? Опрос Знаете, какие изменения вносятся в Конституцию? Опрос
Бизнес
&laquo;Гемотест&raquo; сделал проверку щитовидной железы доступнее «Гемотест» сделал проверку щитовидной железы доступнее
Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за&nbsp;плодотворную работу Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за плодотворную работу
Как школьнику и&nbsp;студенту выбрать выгодный тариф Как школьнику и студенту выбрать выгодный тариф
В&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сменился генеральный директор В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
17 марта, среда
12:59
Активиста Тилекмата Куренова доставили в суд Активиста Тилекмата Куренова доставили в суд
12:47
На Иссык-Куле задержали судоисполнителя. Его подозревают в мошенничестве
12:47
Скандал с матчеством. Дело Алтын Капаловой передали в Октябрьский суд Бишкека
12:28
Скандал с матчеством. Журналистов не пускают на заседание суда
12:00
Выборы в Бишкекский городской кенеш: что обещают нам партии