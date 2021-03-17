Скандал с матчеством. Дело Алтын Капаловой передали в Октябрьский суд Бишкека

Дело Алтын Капаловой, которая сменила своим детям отчества на матчество, передадут в Октябрьский районный суд столицы. Об этом 24.kg сообщила адвокат Евгения Крапивина.

По ее словам, дело по подсудности передадут в Октябрьский суд через 10 дней, потому что фактически Алтын Капалова проживает в Октябрьском районе Бишкека. Отмечается, что судебное разбирательство назначат только через две недели.

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС ранее подал в суд на активистку и феминистку Алтын Капалову. Поводом для иска послужило то, что она дала своим детям не отчество, а матчество (матроним) и сменила фамилию.

Позже замдиректора департамента Галия Аманова сообщила, что только суд может вынести решение об аннулировании переоформления, поскольку из электронного реестра данных эту запись тоже нужно удалять, а это возможно, опять же, только по распоряжению суда. Она добавила, что виновата в данном случае сотрудница, которая занималась переоформлением. Ей грозит дисциплинарное взыскание.