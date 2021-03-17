COVID-19 в мире. Заразились более 120,6 миллиона, умерли более 2,6 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 449 тысяч 332 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 120 миллионов 666 тысяч 507 человек. Больше всего зараженных в США (29 миллионов 547 тысяч 756), Бразилии (11 миллионов 603 тысячи 535), Индии (11 миллионов 409 тысяч 831), России (4 миллиона 360 тысяч 33), Великобритании (4 миллиона 282 тысячи 203), Франции (4 миллиона 168 тысяч 411), Италии (3 миллиона 258 тысяч 770), Испании (3 миллиона 200 тысяч 24), Турции (2 миллиона 911 тысяч 642), Германии (2 миллиона 603 тысячи 64) и Колумбии (2 миллиона 309 тысяч 600).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 68,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 248 тысяч 601 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 670 тысяч 236. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 780 человек. В том числе в США всего скончались 536 тысяч 887 человек, Бразилии — 282 тысячи 127, Мексике — 195 тысяч 119, Индии — 158 тысяч 856, Великобритании — 125 тысяч 927, Италии — 103 тысячи 1.

В Кыргызстане зарегистрировали 87 тысяч 45 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 276 тысяч 663, Узбекистане — 80 тысяч 743, Таджикистане — 13 тысяч 308.