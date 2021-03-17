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Общество

В селе Тендик Кочкорского района открылся молодежный центр

В селе Тендик Кочкорского района открылся молодежный центр. Об этом сообщили в ПРООН.

По данным организации, этот объект один из десяти молодежных центров, созданных при финансовой поддержке правительства Японии и ПРООН.

ПРООН
Фото ПРООН. В селе Тендик Кочкорского района открылся молодежный центр

В них будут работать молодежные инициативные группы, оказывать содействие органам МСУ и местным жителям в реализации совместных планов по развитию.

«Создание молодежных центров соответствует приоритетам молодежной политики страны. Мы надеемся, что они будут способствовать более тесной работе с молодежью и внесут свой вклад в устойчивом развитии на местном уровне», — сказал замминистра культуры Самат Токтоналиев.

Напомним, что правительство Японии предоставило примерно $1,3 миллиона на укрепление устойчивости местных сообществ и предотвращение распространения насильственных идеологий и практик.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186725/
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