Скандал с матчеством. Журналистов не пускают на заседание суда

В Свердловском районном суде столицы начался процесс по делу Алтын Капаловой, которая дала своим детям матчество (матроним).

Отметим, что заседание открытое. Однако секретарь процесса отказалась впускать журналистов, сославшись на пандемию коронавируса. Она захлопнула дверь зала заседаний перед представителями СМИ.

На первом несостоявшемся заседании, напомним, адвокату Алтын Капаловой сказали, чтобы она приходила в суд без журналистов. Потому что у судьи якобы слабый иммунитет и он болеет.

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния ГРС ранее подал в суд на активистку и феминистку Алтын Капалову. Поводом иска послужило то, что она дала своим детям не отчество, а матчество (матроним) и сменила фамилию.

Позже замдиректора департамента Галия Аманова сообщила, что только суд может вынести решение об аннулировании переоформления, поскольку из электронного реестра данных эту запись тоже нужно удалять, а это возможно, опять же, только по распоряжению суда. Она добавила, что виновата в данном случае сотрудница, которая занималась переоформлением. Ей грозит дисциплинарное взыскание.

Ранее судебное разбирательство по делу Алтын Капаловой переносили два раза.